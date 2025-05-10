https://ria.ru/20250510/dodik-2016261258.html

РС БиГ не отказывается от идеи вступить в БРИКС, заявил Додик

РС БиГ не отказывается от идеи вступить в БРИКС, заявил Додик - РИА Новости, 10.05.2025

РС БиГ не отказывается от идеи вступить в БРИКС, заявил Додик

Баня-Лука не отказывается от желания участвовать в БРИКС, но для этого нужно адаптировать ряд внутренних документов, заявил РИА Новости президент Республики... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T22:19:00+03:00

2025-05-10T22:19:00+03:00

2025-05-10T22:19:00+03:00

в мире

республика сербская

милорад додик

брикс

босния и герцеговина

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Баня-Лука не отказывается от желания участвовать в БРИКС, но для этого нужно адаптировать ряд внутренних документов, заявил РИА Новости президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик. "У нас по Дейтонскому соглашению есть право участвовать в международных объединениях и форумах. Поэтому мы продолжаем рассматривать эту возможность и не отказываемся от этой идеи, но для этого необходимо предпринять много действий, чтобы мы в своем нынешнем статусе могли это осуществить. Мы посмотрим, в какой это может быть форме, мы хотим этого, но не всё зависит только от нас", - сказал он в интервью агентству. По словам Додика, для этого необходимо изменить и некоторые законы, "Речь идет и о наших внутренних документах, и в том числе в части согласования с правилами самого БРИКС. Объединение принимает только суверенные государства, а у нас пока на международном уровне нет такого статуса", - добавил он. Ранее Додик заявлял РИА Новости о том, что Республика Сербская попытается запросить у парламента БиГ согласие на свою деятельность в рамках БРИКС. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР, с начала 2024 года - еще ряд стран. Партнерами БРИКС с 1 января 2025 года стали Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Малайзия, Таиланд, Уганда, Боливия, Алжир, Вьетнам, Куба, Нигерия и Турция.

https://ria.ru/20250510/dodik-2016255355.html

https://ria.ru/20250510/dodik-2016251289.html

республика сербская

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в мире, республика сербская, милорад додик, брикс, босния и герцеговина