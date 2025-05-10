Рейтинг@Mail.ru
РС БиГ не отказывается от идеи вступить в БРИКС, заявил Додик - РИА Новости, 10.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:19 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/dodik-2016261258.html
РС БиГ не отказывается от идеи вступить в БРИКС, заявил Додик
РС БиГ не отказывается от идеи вступить в БРИКС, заявил Додик - РИА Новости, 10.05.2025
РС БиГ не отказывается от идеи вступить в БРИКС, заявил Додик
Баня-Лука не отказывается от желания участвовать в БРИКС, но для этого нужно адаптировать ряд внутренних документов, заявил РИА Новости президент Республики... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T22:19:00+03:00
2025-05-10T22:19:00+03:00
в мире
республика сербская
милорад додик
брикс
босния и герцеговина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979847881_0:129:3138:1894_1920x0_80_0_0_0914cca2557ce4d2d41850b872d8a282.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Баня-Лука не отказывается от желания участвовать в БРИКС, но для этого нужно адаптировать ряд внутренних документов, заявил РИА Новости президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик. "У нас по Дейтонскому соглашению есть право участвовать в международных объединениях и форумах. Поэтому мы продолжаем рассматривать эту возможность и не отказываемся от этой идеи, но для этого необходимо предпринять много действий, чтобы мы в своем нынешнем статусе могли это осуществить. Мы посмотрим, в какой это может быть форме, мы хотим этого, но не всё зависит только от нас", - сказал он в интервью агентству. По словам Додика, для этого необходимо изменить и некоторые законы, "Речь идет и о наших внутренних документах, и в том числе в части согласования с правилами самого БРИКС. Объединение принимает только суверенные государства, а у нас пока на международном уровне нет такого статуса", - добавил он. Ранее Додик заявлял РИА Новости о том, что Республика Сербская попытается запросить у парламента БиГ согласие на свою деятельность в рамках БРИКС. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР, с начала 2024 года - еще ряд стран. Партнерами БРИКС с 1 января 2025 года стали Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Малайзия, Таиланд, Уганда, Боливия, Алжир, Вьетнам, Куба, Нигерия и Турция.
https://ria.ru/20250510/dodik-2016255355.html
https://ria.ru/20250510/dodik-2016251289.html
республика сербская
босния и герцеговина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979847881_238:0:2967:2047_1920x0_80_0_0_be84db6bf4b7933103a96d1d0e8be859.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, республика сербская, милорад додик, брикс, босния и герцеговина
В мире, Республика Сербская, Милорад Додик, БРИКС, Босния и Герцеговина
РС БиГ не отказывается от идеи вступить в БРИКС, заявил Додик

Додик: для вступления РС БиГ в БРИКС нужно адаптировать некоторые документы

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Сербской Милорад Додик
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент Республики Сербской Милорад Додик. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Баня-Лука не отказывается от желания участвовать в БРИКС, но для этого нужно адаптировать ряд внутренних документов, заявил РИА Новости президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик.
"У нас по Дейтонскому соглашению есть право участвовать в международных объединениях и форумах. Поэтому мы продолжаем рассматривать эту возможность и не отказываемся от этой идеи, но для этого необходимо предпринять много действий, чтобы мы в своем нынешнем статусе могли это осуществить. Мы посмотрим, в какой это может быть форме, мы хотим этого, но не всё зависит только от нас", - сказал он в интервью агентству.
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Додик заявил, что успел обсудить с Путиным важные темы
Вчера, 20:31
По словам Додика, для этого необходимо изменить и некоторые законы,
"Речь идет и о наших внутренних документах, и в том числе в части согласования с правилами самого БРИКС. Объединение принимает только суверенные государства, а у нас пока на международном уровне нет такого статуса", - добавил он.
Ранее Додик заявлял РИА Новости о том, что Республика Сербская попытается запросить у парламента БиГ согласие на свою деятельность в рамках БРИКС.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР, с начала 2024 года - еще ряд стран. Партнерами БРИКС с 1 января 2025 года стали Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Малайзия, Таиланд, Уганда, Боливия, Алжир, Вьетнам, Куба, Нигерия и Турция.
Президент Республики Сербской Милорад Додик во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Додик заявил, что не собирается покидать Республику Сербскую БиГ
Вчера, 20:06
 
В миреРеспублика СербскаяМилорад ДодикБРИКСБосния и Герцеговина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала