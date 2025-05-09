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Вильфанд рассказал о погоде в Москве в День Победы - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
04:51 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/vilfand-2015903815.html
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в День Победы
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в День Победы - РИА Новости, 09.05.2025
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в День Победы
Погода в Москве в День Победы будет холодной, такой, какая обычно стоит на три недели раньше, осадков ожидается совсем небольшое количество, сообщил РИА Новости РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T04:51:00+03:00
2025-05-09T04:51:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
москва
россия
алтайский край
роман вильфанд
гидрометцентр
день победы
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Погода в Москве в День Победы будет холодной, такой, какая обычно стоит на три недели раньше, осадков ожидается совсем небольшое количество, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Прежде всего, погода будет холодной. Температура будет ниже нормы примерно на шесть - шесть с половиной градусов. Это означает, что погода будет отставать от своего климатического развития примерно на три недели", - сказал Вильфанд. Ночью температура в Москве, по его словам, не поднимется выше трёх градусов. Не исключены осадки, особенно на севере Московской области, однако выпадет их совсем немного - не более одного миллиметра за весь день. В послеполуденные часы воздух прогреется до 9-11 градусов, а в период с девяти до 12 часов температура будет не более 6-8 градусов. Скорость ветра в праздничный день составит 5-7 метров в секунду. Также в День Победы над столицей не будет мощных облаков, их верхняя граница расположится на высоте четырёх километров, а нижняя - в диапазоне 600-800 метров. Вильфанд добавил, что в Ленинградской области ночью возможны температуры ниже ноля. В Санкт-Петербурге днём будет холоднее, чем в Москве, небольшой дождь, местами даже снег. На юге Центрального федерального округа температура также будет низкой, но всё-таки выше, чем в Москве. В Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской и Липецкой областях ночные температуры составят от 1 до 6 градусов, а дневные где-то 11-16 градусов. На юге европейской России, в Южном Северо-Кавказском федеральных округах температуры будут около нормы. В Краснодарском и Ставропольском краях, а также республиках Северного Кавказа прогнозируются особенно сильные дожди. Температуры 9 и 10 мая будут около нормы, ночью около 10 до 15 градусов, а днём от 20 до 25. В начале следующей недели начнётся постепенное понижение температуры, температурный фон будет на два градуса ниже нормы, добавил метеоролог. "Супертёплая, просто июльская погода установится в самых густонаселённых районах азиатской части страны - в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай. Там температуры будут от 20 до 25 градусов 9 и 10 числа, затем постепенное понижение. В Новосибирской области выше, 27-30 градусов. В Алтайском крае, Барнауле до 33, совершенно июльская погода. Температура выше нормы на 8-10 градусов, очень высокая. Но дожди не исключены", - рассказал Вильфанд. Кроме того, по его словам, в Иркутской области температура превысит 20 градусов, а в Забайкальском крае будет от 15 до 20 градусов. В Приморском крае и на юге Хабаровского края погода будет соответствовать норме - температура в диапазоне 13-18 градусов, дожди.
https://ria.ru/20250503/osadki-2014754124.html
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общество, москва, россия, алтайский край, роман вильфанд, гидрометцентр, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Москва, Россия, Алтайский край, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Вильфанд рассказал о погоде в Москве в День Победы

Вильфанд: погода в Москве в День Победы будет холодной, осадков будет немного

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкРоман Вильфанд
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Роман Вильфанд. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Погода в Москве в День Победы будет холодной, такой, какая обычно стоит на три недели раньше, осадков ожидается совсем небольшое количество, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Прежде всего, погода будет холодной. Температура будет ниже нормы примерно на шесть - шесть с половиной градусов. Это означает, что погода будет отставать от своего климатического развития примерно на три недели", - сказал Вильфанд.
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Ночью температура в Москве, по его словам, не поднимется выше трёх градусов. Не исключены осадки, особенно на севере Московской области, однако выпадет их совсем немного - не более одного миллиметра за весь день.
В послеполуденные часы воздух прогреется до 9-11 градусов, а в период с девяти до 12 часов температура будет не более 6-8 градусов. Скорость ветра в праздничный день составит 5-7 метров в секунду. Также в День Победы над столицей не будет мощных облаков, их верхняя граница расположится на высоте четырёх километров, а нижняя - в диапазоне 600-800 метров.
Вильфанд добавил, что в Ленинградской области ночью возможны температуры ниже ноля. В Санкт-Петербурге днём будет холоднее, чем в Москве, небольшой дождь, местами даже снег.
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На юге Центрального федерального округа температура также будет низкой, но всё-таки выше, чем в Москве. В Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской и Липецкой областях ночные температуры составят от 1 до 6 градусов, а дневные где-то 11-16 градусов.
На юге европейской России, в Южном Северо-Кавказском федеральных округах температуры будут около нормы. В Краснодарском и Ставропольском краях, а также республиках Северного Кавказа прогнозируются особенно сильные дожди. Температуры 9 и 10 мая будут около нормы, ночью около 10 до 15 градусов, а днём от 20 до 25. В начале следующей недели начнётся постепенное понижение температуры, температурный фон будет на два градуса ниже нормы, добавил метеоролог.
"Супертёплая, просто июльская погода установится в самых густонаселённых районах азиатской части страны - в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай. Там температуры будут от 20 до 25 градусов 9 и 10 числа, затем постепенное понижение. В Новосибирской области выше, 27-30 градусов. В Алтайском крае, Барнауле до 33, совершенно июльская погода. Температура выше нормы на 8-10 градусов, очень высокая. Но дожди не исключены", - рассказал Вильфанд.
Кроме того, по его словам, в Иркутской области температура превысит 20 градусов, а в Забайкальском крае будет от 15 до 20 градусов. В Приморском крае и на юге Хабаровского края погода будет соответствовать норме - температура в диапазоне 13-18 градусов, дожди.
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