https://ria.ru/20250509/veterany-2016100284.html

В Китае и Индии появились баннеры с фотографиями красноармейцев

В Китае и Индии появились баннеры с фотографиями красноармейцев - РИА Новости, 09.05.2025

В Китае и Индии появились баннеры с фотографиями красноармейцев

Телеканал RT организовал размещение на улицах китайских и индийских городов баннеров с фотографиями ветеранов соответствующих государств, сражавшихся в рядах... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T18:52:00+03:00

2025-05-09T18:52:00+03:00

2025-05-09T18:52:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

китай

индия

россия

телеканал rt

великая отечественная война (1941-1945)

день победы

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ПЕКИН/НЬЮ-ДЕЛИ, 9 мая – РИА Новости. Телеканал RT организовал размещение на улицах китайских и индийских городов баннеров с фотографиями ветеранов соответствующих государств, сражавшихся в рядах Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Как сообщается в релизе телеканала, в рамках мероприятий, посвященных празднованию 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, RT запустил ряд патриотических проектов, целью которых является демонстрация того, что Россия помнит и будет помнить усилия всех народов, которые боролись с общим врагом. На улицах Дели в Индии, а также китайских городов Шанхая и Нанкина была размещена наружная реклама, на которой изображены ветераны этих стран, воевавшие в рядах Красной армии. Фотографии ветеранов сопровождаются словами благодарности за общую победу. В Дели были установлены пять билбордов, увидеть которые жители города смогут до 10 мая. На них рассказывается о Гаджендре Сингхе, сражавшемся в рядах Красной армии. В китайском Шанхае памятная реклама, которая будет идти до 15 мая, демонстрируется на двух огромных мультимедийных экранах. В Нанкине, расположенном на востоке Китая, информация о ветеранах размещена на десяти больших мультимедийных билбордах в городском метро, они проработают до 7 июня. На видео, в частности, демонстрируются фотографии и информация о Ван Сяомине, Ван Мингуе, Фэн Чжунюне, Пэн Шилу, сражавшихся бок о бок с бойцами Красной армии. В пятницу президент РФ Владимир Путин во время парада на Красной площади в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне заявил, что Россия высоко ценит вклад в общую борьбу солдат союзнических армий, участников сопротивления, мужественного народа Китая, всех, кто сражался во имя мирного будущего.

https://ria.ru/20250509/ukraina-2015927858.html

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в мире, китай, индия, россия, телеканал rt, великая отечественная война (1941-1945), день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне