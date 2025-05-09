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В Китае и Индии появились баннеры с фотографиями красноармейцев - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:52 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/veterany-2016100284.html
В Китае и Индии появились баннеры с фотографиями красноармейцев
В Китае и Индии появились баннеры с фотографиями красноармейцев - РИА Новости, 09.05.2025
В Китае и Индии появились баннеры с фотографиями красноармейцев
Телеканал RT организовал размещение на улицах китайских и индийских городов баннеров с фотографиями ветеранов соответствующих государств, сражавшихся в рядах... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T18:52:00+03:00
2025-05-09T18:52:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
китай
индия
россия
телеканал rt
великая отечественная война (1941-1945)
день победы
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ПЕКИН/НЬЮ-ДЕЛИ, 9 мая – РИА Новости. Телеканал RT организовал размещение на улицах китайских и индийских городов баннеров с фотографиями ветеранов соответствующих государств, сражавшихся в рядах Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Как сообщается в релизе телеканала, в рамках мероприятий, посвященных празднованию 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, RT запустил ряд патриотических проектов, целью которых является демонстрация того, что Россия помнит и будет помнить усилия всех народов, которые боролись с общим врагом. На улицах Дели в Индии, а также китайских городов Шанхая и Нанкина была размещена наружная реклама, на которой изображены ветераны этих стран, воевавшие в рядах Красной армии. Фотографии ветеранов сопровождаются словами благодарности за общую победу. В Дели были установлены пять билбордов, увидеть которые жители города смогут до 10 мая. На них рассказывается о Гаджендре Сингхе, сражавшемся в рядах Красной армии. В китайском Шанхае памятная реклама, которая будет идти до 15 мая, демонстрируется на двух огромных мультимедийных экранах. В Нанкине, расположенном на востоке Китая, информация о ветеранах размещена на десяти больших мультимедийных билбордах в городском метро, они проработают до 7 июня. На видео, в частности, демонстрируются фотографии и информация о Ван Сяомине, Ван Мингуе, Фэн Чжунюне, Пэн Шилу, сражавшихся бок о бок с бойцами Красной армии. В пятницу президент РФ Владимир Путин во время парада на Красной площади в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне заявил, что Россия высоко ценит вклад в общую борьбу солдат союзнических армий, участников сопротивления, мужественного народа Китая, всех, кто сражался во имя мирного будущего.
https://ria.ru/20250509/ukraina-2015927858.html
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в мире, китай, индия, россия, телеканал rt, великая отечественная война (1941-1945), день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Китай, Индия, Россия, Телеканал RT, Великая Отечественная война (1941-1945), День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Китае и Индии появились баннеры с фотографиями красноармейцев

RT организовал размещение баннеров с фото ветеранов Красной армии в Индии и КНР

© РИА Новости / Евгений БезекаНью-Дели
Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Евгений Безека
Нью-Дели. Архивное фото
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ПЕКИН/НЬЮ-ДЕЛИ, 9 мая – РИА Новости. Телеканал RT организовал размещение на улицах китайских и индийских городов баннеров с фотографиями ветеранов соответствующих государств, сражавшихся в рядах Красной армии в годы Великой Отечественной войны.
Как сообщается в релизе телеканала, в рамках мероприятий, посвященных празднованию 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, RT запустил ряд патриотических проектов, целью которых является демонстрация того, что Россия помнит и будет помнить усилия всех народов, которые боролись с общим врагом.
Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Уроженец Купянска рассказал, как украинцы празднуют День Победы
Вчера, 09:26
На улицах Дели в Индии, а также китайских городов Шанхая и Нанкина была размещена наружная реклама, на которой изображены ветераны этих стран, воевавшие в рядах Красной армии. Фотографии ветеранов сопровождаются словами благодарности за общую победу.
В Дели были установлены пять билбордов, увидеть которые жители города смогут до 10 мая. На них рассказывается о Гаджендре Сингхе, сражавшемся в рядах Красной армии.
В китайском Шанхае памятная реклама, которая будет идти до 15 мая, демонстрируется на двух огромных мультимедийных экранах. В Нанкине, расположенном на востоке Китая, информация о ветеранах размещена на десяти больших мультимедийных билбордах в городском метро, они проработают до 7 июня. На видео, в частности, демонстрируются фотографии и информация о Ван Сяомине, Ван Мингуе, Фэн Чжунюне, Пэн Шилу, сражавшихся бок о бок с бойцами Красной армии.
В пятницу президент РФ Владимир Путин во время парада на Красной площади в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне заявил, что Россия высоко ценит вклад в общую борьбу солдат союзнических армий, участников сопротивления, мужественного народа Китая, всех, кто сражался во имя мирного будущего.
Празднование 80-летия Победы в России
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Раньше всех День Победы отметили жители Дальнего Востока. Герой России Сергей Шиманкин встретил его с супругой Аполлинарией во Владивостоке.

Герой России Сергей Шиманкин с супругой Аполлинарией перед парадом на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне во Владивостоке

Раньше всех День Победы отметили жители Дальнего Востока. Герой России Сергей Шиманкин встретил его с супругой Аполлинарией во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В годовщину 80-летия Победы во многих городах прошли парады с участием ветеранов Великой Отечественной войны и российских военнослужащих.

Танк Т-34-85 на военном параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Новороссийске

В годовщину 80-летия Победы во многих городах прошли парады с участием ветеранов Великой Отечественной войны и российских военнослужащих.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В Санкт-Петербурге на параде промаршировали девушки-курсанты.

Курсанты на военном параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на параде промаршировали девушки-курсанты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
© РИА Новости / Валентина Певцова | Перейти в медиабанк

В парадах участвовала не только военная техника: по улицам Петербурга проехал и гражданский исторический транспорт.

Парад исторической техники на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге

В парадах участвовала не только военная техника: по улицам Петербурга проехал и гражданский исторический транспорт.

© РИА Новости / Валентина Певцова
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4 из 10
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Празднование сопровождалось разнообразными акциями: в Красноярске зрителям показали театрализованное представление.

Театрализованное представление во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на проспекте им. газеты Красноярский рабочий в Красноярске

Празднование сопровождалось разнообразными акциями: в Красноярске зрителям показали театрализованное представление.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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5 из 10
© РИА Новости / Никита Гольцов | Перейти в медиабанк

По всей России в различных форматах проходит акция "Бессмертный полк" —россияне выходят на улицы с портретами воевавших родственников.

Участники акции Бессмертный полк во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Томске

По всей России в различных форматах проходит акция "Бессмертный полк" —россияне выходят на улицы с портретами воевавших родственников.

© РИА Новости / Никита Гольцов
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6 из 10
© РИА Новости / Евгений Горбачев | Перейти в медиабанк

Участница акции "Бессмертный полк" в Кемерово во время празднования 80-летия Победы.

Участница акции Бессмертный полк во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Кемерово

Участница акции "Бессмертный полк" в Кемерово во время празднования 80-летия Победы.

© РИА Новости / Евгений Горбачев
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7 из 10
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанк

Пройдя через всю страну, "Бессмертный полк" дошагал до Калининграда.

Участники акции Бессмертный полк во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Калининграде

Пройдя через всю страну, "Бессмертный полк" дошагал до Калининграда.

© РИА Новости / Виталий Невар
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8 из 10
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Не остались в стороне и новые регионы России: в ДНР главные торжества прошли на мемориальном комплексе "Саур-Могила".

Военнослужащие на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Саур-Могиле в ДНР

Не остались в стороне и новые регионы России: в ДНР главные торжества прошли на мемориальном комплексе "Саур-Могила".

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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9 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В память о павших защитниках Отечества россияне возложили цветы к мемориалам в своих городах.

Церемония возложения цветов и венков к Вечному огню во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Севастополе

В память о павших защитниках Отечества россияне возложили цветы к мемориалам в своих городах.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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10 из 10

Раньше всех День Победы отметили жители Дальнего Востока. Герой России Сергей Шиманкин встретил его с супругой Аполлинарией во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
1 из 10

В годовщину 80-летия Победы во многих городах прошли парады с участием ветеранов Великой Отечественной войны и российских военнослужащих.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

В Санкт-Петербурге на параде промаршировали девушки-курсанты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

В парадах участвовала не только военная техника: по улицам Петербурга проехал и гражданский исторический транспорт.

© РИА Новости / Валентина Певцова
Перейти в медиабанк
4 из 10

Празднование сопровождалось разнообразными акциями: в Красноярске зрителям показали театрализованное представление.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
5 из 10

По всей России в различных форматах проходит акция "Бессмертный полк" —россияне выходят на улицы с портретами воевавших родственников.

© РИА Новости / Никита Гольцов
Перейти в медиабанк
6 из 10

Участница акции "Бессмертный полк" в Кемерово во время празднования 80-летия Победы.

© РИА Новости / Евгений Горбачев
Перейти в медиабанк
7 из 10

Пройдя через всю страну, "Бессмертный полк" дошагал до Калининграда.

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
8 из 10

Не остались в стороне и новые регионы России: в ДНР главные торжества прошли на мемориальном комплексе "Саур-Могила".

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
9 из 10

В память о павших защитниках Отечества россияне возложили цветы к мемориалам в своих городах.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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10 из 10
 
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