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Ветеран из Казахстана рассказала, как встретила 9 мая 1945 года в Москве - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
07:57 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/veteran-2015915733.html
Ветеран из Казахстана рассказала, как встретила 9 мая 1945 года в Москве
Ветеран из Казахстана рассказала, как встретила 9 мая 1945 года в Москве - РИА Новости, 09.05.2025
Ветеран из Казахстана рассказала, как встретила 9 мая 1945 года в Москве
Ветеран Великой Отечественной войны из Казахстана Тамара Максимова встретила 9 мая 1945 года в Москве и рассказала РИА Новости, что в День Победы все были на... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T07:57:00+03:00
2025-05-09T07:57:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
алма-ата
ссср
константин максимов
сергей шойгу
80-летие победы в великой отечественной войне
казахстан
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АЛМА-АТА, 9 мая - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны из Казахстана Тамара Максимова встретила 9 мая 1945 года в Москве и рассказала РИА Новости, что в День Победы все были на улице, шли по Каменному мосту к Кремлю, смеялись и плакали. Тамара Александровна родилась в Москве. Когда началась Великая Отечественная война, девушке было всего 17 лет, она только что окончила девятый класс. Вместе с одноклассниками обратилась в военкомат с просьбой отправить ее на фронт. Тамару определили в госпиталь на Волоколамском шоссе, в составе армии под командованием генерала Рокоссовского. Сначала девушка работала в регистратуре, а после прохождения трехмесячных курсов стала медсестрой. В том самом госпитале молодая медсестра познакомилась с будущим мужем - Константином Максимовым. В послевоенные годы офицер перевез супругу в Алма-Ату, где дослужился до звания генерал-лейтенанта. "Мы с сестрой написали маме записочку, чтобы не беспокоилась, мы на Каменный мост побежали. И вы знаете, море людей, все были на улице, и все стремились к центру, поближе к Кремлю. Кто был в солдатской форме, хватали, подбрасывали в воздух, целовали и плакали, и смеялись. И настолько это ликование было сильное, что трудно передать словами. В небо, прямо над Кремлем, поднялись два аэростата. На одном был флаг Советского Союза, а на втором - портрет Сталина. Уже светает, ночь заканчивается, но никто не расходится. Конец войне - праздник со слезами на глазах, тогда и сейчас", - вспоминает Максимова. Тамара Александровна обратилась с напутствием к молодежи, напомнив, что нынешнее поколение обладает теми возможностями, о которых в ее юности можно было только мечтать. Она призвала ценить время, не тратить его на пустое и жить осознанно. "Когда началась война, мы все просились на фронт, для нас было необходимостью участвовать в жизни нашей страны, которая оказалась в беде. Сейчас прихожу в 10 -11 классы в школу, подхожу к мальчишкам и спрашиваю, какие специальности они себе выберут, в какие институты будут поступать. В ответ я слышу: "Нам бы армии избежать". Вот это для меня как ножом по сердцу, потому что мы совсем по-другому относились к жизни нашей страны. Для нас это было святое - защищать Родину", - говорит Максимова. В апреле бывшая фронтовая медсестра отметила свой 101-й день рождения. Несмотря на почтенный возраст, Тамара Максимова продолжает активную общественную деятельность: поддерживает ветеранов и одиноких пенсионеров, участвует в работе благотворительных и ветеранских организаций, а также встречается с молодежью, рассказывая о войне, свидетелем которой была. Хотя, по ее словам, за политикой она почти не следит, ветеран все же поделилась своим взглядом на происходящее в мире, опираясь на жизненный опыт и историческую память. "Представьте, у меня соседи есть, но я же к ним не лезу, не указываю им, как надо жить. А почему другие страны друг друга учат? Почему ты лезешь ко мне? Страны должны самостоятельно работать и ликвидировать свои недостатки. А вы со своими советами - у себя оставайтесь!" - считает Максимова. Согласно данным российского министерства обороны за 2010 год, общие людские потери СССР в годы Великой Отечественной войны составили 26,6 миллиона человек. Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что прямые и косвенные демографические потери Советского Союза в результате войны в совокупности приблизились к 50 миллионам человек.
https://ria.ru/20250503/pobeda-2014745653.html
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москва, алма-ата, ссср, константин максимов, сергей шойгу, 80-летие победы в великой отечественной войне, казахстан
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Алма-Ата, СССР, Константин Максимов, Сергей Шойгу, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Казахстан
Ветеран из Казахстана рассказала, как встретила 9 мая 1945 года в Москве

Ветеран Максимова: 9 мая все были на улице, шли по Каменному мосту к Кремлю

© РИА Новости / Михаил Рунов | Перейти в медиабанкВ День победы 9 мая 1945 года в центре Москвы у Большого театра
В День победы 9 мая 1945 года в центре Москвы у Большого театра - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Михаил Рунов
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В День победы 9 мая 1945 года в центре Москвы у Большого театра. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 9 мая - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны из Казахстана Тамара Максимова встретила 9 мая 1945 года в Москве и рассказала РИА Новости, что в День Победы все были на улице, шли по Каменному мосту к Кремлю, смеялись и плакали.
Тамара Александровна родилась в Москве. Когда началась Великая Отечественная война, девушке было всего 17 лет, она только что окончила девятый класс. Вместе с одноклассниками обратилась в военкомат с просьбой отправить ее на фронт. Тамару определили в госпиталь на Волоколамском шоссе, в составе армии под командованием генерала Рокоссовского. Сначала девушка работала в регистратуре, а после прохождения трехмесячных курсов стала медсестрой. В том самом госпитале молодая медсестра познакомилась с будущим мужем - Константином Максимовым. В послевоенные годы офицер перевез супругу в Алма-Ату, где дослужился до звания генерал-лейтенанта.
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"Мы с сестрой написали маме записочку, чтобы не беспокоилась, мы на Каменный мост побежали. И вы знаете, море людей, все были на улице, и все стремились к центру, поближе к Кремлю. Кто был в солдатской форме, хватали, подбрасывали в воздух, целовали и плакали, и смеялись. И настолько это ликование было сильное, что трудно передать словами. В небо, прямо над Кремлем, поднялись два аэростата. На одном был флаг Советского Союза, а на втором - портрет Сталина. Уже светает, ночь заканчивается, но никто не расходится. Конец войне - праздник со слезами на глазах, тогда и сейчас", - вспоминает Максимова.
Тамара Александровна обратилась с напутствием к молодежи, напомнив, что нынешнее поколение обладает теми возможностями, о которых в ее юности можно было только мечтать. Она призвала ценить время, не тратить его на пустое и жить осознанно.
"Когда началась война, мы все просились на фронт, для нас было необходимостью участвовать в жизни нашей страны, которая оказалась в беде. Сейчас прихожу в 10 -11 классы в школу, подхожу к мальчишкам и спрашиваю, какие специальности они себе выберут, в какие институты будут поступать. В ответ я слышу: "Нам бы армии избежать". Вот это для меня как ножом по сердцу, потому что мы совсем по-другому относились к жизни нашей страны. Для нас это было святое - защищать Родину", - говорит Максимова.
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В апреле бывшая фронтовая медсестра отметила свой 101-й день рождения. Несмотря на почтенный возраст, Тамара Максимова продолжает активную общественную деятельность: поддерживает ветеранов и одиноких пенсионеров, участвует в работе благотворительных и ветеранских организаций, а также встречается с молодежью, рассказывая о войне, свидетелем которой была. Хотя, по ее словам, за политикой она почти не следит, ветеран все же поделилась своим взглядом на происходящее в мире, опираясь на жизненный опыт и историческую память.
"Представьте, у меня соседи есть, но я же к ним не лезу, не указываю им, как надо жить. А почему другие страны друг друга учат? Почему ты лезешь ко мне? Страны должны самостоятельно работать и ликвидировать свои недостатки. А вы со своими советами - у себя оставайтесь!" - считает Максимова.
Согласно данным российского министерства обороны за 2010 год, общие людские потери СССР в годы Великой Отечественной войны составили 26,6 миллиона человек. Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что прямые и косвенные демографические потери Советского Союза в результате войны в совокупности приблизились к 50 миллионам человек.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваАлма-АтаСССРКонстантин МаксимовСергей Шойгу80-летие Победы в Великой Отечественной войнеКазахстан
 
 
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