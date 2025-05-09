https://ria.ru/20250509/salyut-2016134507.html

День Победы в Волгограде завершился праздничным салютом

День Победы в Волгограде завершился праздничным салютом - РИА Новости, 09.05.2025

День Победы в Волгограде завершился праздничным салютом

День Победы в Волгограде завершился праздничным салютом над монументом "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане после окончании акции "Свет Великой Победы",... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T23:12:00+03:00

2025-05-09T23:12:00+03:00

2025-05-09T23:12:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

волгоград

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

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ВОЛГОГРАД, 9 мая - РИА Новости. День Победы в Волгограде завершился праздничным салютом над монументом "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане после окончании акции "Свет Великой Победы", передает корреспондент РИА Новости. Акцию "Свет Великой Победы" на Мамаевом кургане в Волгограде сегодня проводят несколько раз, ее зрителями стали десятки тысяч человек. Площадь Героев у подножия скульптуры "Родина-мать зовет!", лестницы и практически вся территория мемориального комплекса заполнена людьми. Но как только начинается музыка, включается свет и возникает видеоинсталляция, все замирают и смотрят на кадры военной хроники на подпорной стене, рассказывающие об основных событиях Великой Отечественной войны. Скульптура "Родина-мать зовёт!" переливается разными цветами - от красного до золотого. Объявляется минута молчания - на водоем, символизирующий Волгу, проецируется мерцающая свеча. Затем исторические кадры сменяются современными, фотографиями и видеороликами о сегодняшних героях – участниках СВО. Под песню "Поклонимся великим тем годам" прошел праздничный салют. Салют в это же время состоялся на центральной набережной города. Акция "Свет Великой Победы" в Волгограде впервые прошла 9 мая 2016 года, она представляет собой видеоинсталляцию: с помощью проекторов передается изображение на главный монумент мемориального комплекса на Мамаевом кургане "Родина-мать зовет!".

https://ria.ru/20250509/salyut-2016127974.html

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волгоград

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Праздничный салют над Мамаевым курганом Праздничный салют над Мамаевым курганом 2025-05-09T23:12 true PT1M00S

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волгоград, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия