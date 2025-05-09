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День Победы в Волгограде завершился праздничным салютом - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
23:12 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/salyut-2016134507.html
День Победы в Волгограде завершился праздничным салютом
День Победы в Волгограде завершился праздничным салютом - РИА Новости, 09.05.2025
День Победы в Волгограде завершился праздничным салютом
День Победы в Волгограде завершился праздничным салютом над монументом "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане после окончании акции "Свет Великой Победы",... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T23:12:00+03:00
2025-05-09T23:12:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 9 мая - РИА Новости. День Победы в Волгограде завершился праздничным салютом над монументом "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане после окончании акции "Свет Великой Победы", передает корреспондент РИА Новости. Акцию "Свет Великой Победы" на Мамаевом кургане в Волгограде сегодня проводят несколько раз, ее зрителями стали десятки тысяч человек. Площадь Героев у подножия скульптуры "Родина-мать зовет!", лестницы и практически вся территория мемориального комплекса заполнена людьми. Но как только начинается музыка, включается свет и возникает видеоинсталляция, все замирают и смотрят на кадры военной хроники на подпорной стене, рассказывающие об основных событиях Великой Отечественной войны. Скульптура "Родина-мать зовёт!" переливается разными цветами - от красного до золотого. Объявляется минута молчания - на водоем, символизирующий Волгу, проецируется мерцающая свеча. Затем исторические кадры сменяются современными, фотографиями и видеороликами о сегодняшних героях – участниках СВО. Под песню "Поклонимся великим тем годам" прошел праздничный салют. Салют в это же время состоялся на центральной набережной города. Акция "Свет Великой Победы" в Волгограде впервые прошла 9 мая 2016 года, она представляет собой видеоинсталляцию: с помощью проекторов передается изображение на главный монумент мемориального комплекса на Мамаевом кургане "Родина-мать зовет!".
https://ria.ru/20250509/salyut-2016127974.html
https://ria.ru/20250509/saljut-2016081525.html
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Праздничный салют над Мамаевым курганом
Праздничный салют над Мамаевым курганом
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волгоград, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Волгоград, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия
День Победы в Волгограде завершился праздничным салютом

День Победы в Волгограде завершился салютом над монументом "Родина-мать зовет!"

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ВОЛГОГРАД, 9 мая - РИА Новости. День Победы в Волгограде завершился праздничным салютом над монументом "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане после окончании акции "Свет Великой Победы", передает корреспондент РИА Новости.
Акцию "Свет Великой Победы" на Мамаевом кургане в Волгограде сегодня проводят несколько раз, ее зрителями стали десятки тысяч человек. Площадь Героев у подножия скульптуры "Родина-мать зовет!", лестницы и практически вся территория мемориального комплекса заполнена людьми. Но как только начинается музыка, включается свет и возникает видеоинсталляция, все замирают и смотрят на кадры военной хроники на подпорной стене, рассказывающие об основных событиях Великой Отечественной войны. Скульптура "Родина-мать зовёт!" переливается разными цветами - от красного до золотого. Объявляется минута молчания - на водоем, символизирующий Волгу, проецируется мерцающая свеча.
Праздничный салют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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Затем исторические кадры сменяются современными, фотографиями и видеороликами о сегодняшних героях – участниках СВО.
Под песню "Поклонимся великим тем годам" прошел праздничный салют. Салют в это же время состоялся на центральной набережной города.
Акция "Свет Великой Победы" в Волгограде впервые прошла 9 мая 2016 года, она представляет собой видеоинсталляцию: с помощью проекторов передается изображение на главный монумент мемориального комплекса на Мамаевом кургане "Родина-мать зовет!".
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Во Владивостоке прошел салют в честь Дня Победы
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