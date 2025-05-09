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Речь Путина на параде Победы продлилась десять минут - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:26 09.05.2025 (обновлено: 10:45 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/rech-2015951027.html
Речь Путина на параде Победы продлилась десять минут
Речь Путина на параде Победы продлилась десять минут - РИА Новости, 09.05.2025
Речь Путина на параде Победы продлилась десять минут
Речь президента России Владимира Путина на параде Победы в Москве продлилась 10 минут, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T10:26:00+03:00
2025-05-09T10:45:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
москва
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Речь президента России Владимира Путина на параде Победы в Москве продлилась 10 минут, передает корреспондент РИА Новости.В пятницу, в день 80-летия Победы, Путин традиционно произнес торжественную речь на Красной площади. Выступление главы государства длилось 10 минут, после чего стартовала пешая часть парада.В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Речь президента России на параде Победы
❗️Полное видео выступления президента России на параде Победы
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80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин, москва
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин, Москва
Речь Путина на параде Победы продлилась десять минут

Речь Путина на параде Победы на Красной площади продлилась десять минут

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Речь президента России Владимира Путина на параде Победы в Москве продлилась 10 минут, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу, в день 80-летия Победы, Путин традиционно произнес торжественную речь на Красной площади. Выступление главы государства длилось 10 минут, после чего стартовала пешая часть парада.
В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и парадные расчеты на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Мировые СМИ ведут прямую трансляцию парада в Москве
Вчера, 10:24
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВладимир ПутинМосква
 
 
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