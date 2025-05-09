https://ria.ru/20250509/rech-2015951027.html

Речь Путина на параде Победы продлилась десять минут

Речь Путина на параде Победы продлилась десять минут - РИА Новости, 09.05.2025

Речь Путина на параде Победы продлилась десять минут

Речь президента России Владимира Путина на параде Победы в Москве продлилась 10 минут, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T10:26:00+03:00

2025-05-09T10:26:00+03:00

2025-05-09T10:45:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир путин

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015953772_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_12d2111ea8112d2fe70215ffa786e934.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Речь президента России Владимира Путина на параде Победы в Москве продлилась 10 минут, передает корреспондент РИА Новости.В пятницу, в день 80-летия Победы, Путин традиционно произнес торжественную речь на Красной площади. Выступление главы государства длилось 10 минут, после чего стартовала пешая часть парада.В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250509/smi-2015949710.html

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Варвара Скокшина

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Речь президента России на параде Победы ❗️Полное видео выступления президента России на параде Победы 2025-05-09T10:26 true PT8M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин, москва