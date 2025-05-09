Путин назвал День Победы праздником каждой семьи народов СССР
Путин назвал День Победы праздником практически каждой семьи народов СССР
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время приветствия иностранных лидеров в Москве в Кремле перед военным парадом, посвященном 80-летию Победы. 9 мая 2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент России Владимир Путин во время приветствия иностранных лидеров в Москве в Кремле перед военным парадом, посвященном 80-летию Победы. 9 мая 2025
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. День Победы является праздником практически каждой семьи народов бывшего СССР, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер 9 мая передал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист на присвоение его отцу - Кемелю Токаеву - звания Героя Советского Союза.
"Я уже говорил, что это праздник практически каждой нашей семьи, каждой семьи народов бывшего Советского Союза. Ну, а для таких семей, как ваша или моя, это в первую очередь именно так", - сказал Путин во время беседы с Токаевым.
Отец президента Казахстана Кемель Токаев был награждён орденом Отечественной войны II степени за мужество и героизм, проявленные в январе 1945 года. Согласно архивным документам, 21 января 1945 года в Польше Токаев первым ворвался в расположение противника и огнём автомата уничтожил пять немцев и взял в плен одного раненого, а затем и сам получил ранение.
Отец президента России Владимир Путин, воевал в Ленинградской области и получил ранение в ногу на плацдарме "Невский пятачок". Чтобы спастись, ему необходимо было перебраться с "Невского пятачка" на большую землю. Его спас сосед по дому в Петергофе, который случайно оказался рядом. Он, не раздумывая, дотащил отца Путина до госпиталя под обстрелами немцев. За сражение на "Невском пятачке" отец президента России был удостоен медали "За боевые заслуги".