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Путин назвал День Победы праздником каждой семьи народов СССР - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:42 09.05.2025 (обновлено: 15:01 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/putin-2016048007.html
Путин назвал День Победы праздником каждой семьи народов СССР
Путин назвал День Победы праздником каждой семьи народов СССР - РИА Новости, 09.05.2025
Путин назвал День Победы праздником каждой семьи народов СССР
День Победы является праздником практически каждой семьи народов бывшего СССР, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T14:42:00+03:00
2025-05-09T15:01:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
ссср
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. День Победы является праздником практически каждой семьи народов бывшего СССР, заявил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер 9 мая передал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист на присвоение его отцу - Кемелю Токаеву - звания Героя Советского Союза."Я уже говорил, что это праздник практически каждой нашей семьи, каждой семьи народов бывшего Советского Союза. Ну, а для таких семей, как ваша или моя, это в первую очередь именно так", - сказал Путин во время беседы с Токаевым.Отец президента Казахстана Кемель Токаев был награждён орденом Отечественной войны II степени за мужество и героизм, проявленные в январе 1945 года. Согласно архивным документам, 21 января 1945 года в Польше Токаев первым ворвался в расположение противника и огнём автомата уничтожил пять немцев и взял в плен одного раненого, а затем и сам получил ранение.Отец президента России Владимир Путин, воевал в Ленинградской области и получил ранение в ногу на плацдарме "Невский пятачок". Чтобы спастись, ему необходимо было перебраться с "Невского пятачка" на большую землю. Его спас сосед по дому в Петергофе, который случайно оказался рядом. Он, не раздумывая, дотащил отца Путина до госпиталя под обстрелами немцев. За сражение на "Невском пятачке" отец президента России был удостоен медали "За боевые заслуги".
https://ria.ru/20250509/ukraina-2016045346.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, ссср
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, СССР
Путин назвал День Победы праздником каждой семьи народов СССР

Путин назвал День Победы праздником практически каждой семьи народов СССР

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время приветствия иностранных лидеров в Москве в Кремле перед военным парадом, посвященном 80-летию Победы. 9 мая 2025
Президент России Владимир Путин во время приветствия иностранных лидеров в Москве в Кремле перед военным парадом, посвященном 80-летию Победы. 9 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин во время приветствия иностранных лидеров в Москве в Кремле перед военным парадом, посвященном 80-летию Победы. 9 мая 2025
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. День Победы является праздником практически каждой семьи народов бывшего СССР, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер 9 мая передал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист на присвоение его отцу - Кемелю Токаеву - звания Героя Советского Союза.
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"Я уже говорил, что это праздник практически каждой нашей семьи, каждой семьи народов бывшего Советского Союза. Ну, а для таких семей, как ваша или моя, это в первую очередь именно так", - сказал Путин во время беседы с Токаевым.
Отец президента Казахстана Кемель Токаев был награждён орденом Отечественной войны II степени за мужество и героизм, проявленные в январе 1945 года. Согласно архивным документам, 21 января 1945 года в Польше Токаев первым ворвался в расположение противника и огнём автомата уничтожил пять немцев и взял в плен одного раненого, а затем и сам получил ранение.
Отец президента России Владимир Путин, воевал в Ленинградской области и получил ранение в ногу на плацдарме "Невский пятачок". Чтобы спастись, ему необходимо было перебраться с "Невского пятачка" на большую землю. Его спас сосед по дому в Петергофе, который случайно оказался рядом. Он, не раздумывая, дотащил отца Путина до госпиталя под обстрелами немцев. За сражение на "Невском пятачке" отец президента России был удостоен медали "За боевые заслуги".
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