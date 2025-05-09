https://ria.ru/20250509/putin-2016048007.html

Путин назвал День Победы праздником каждой семьи народов СССР

Путин назвал День Победы праздником каждой семьи народов СССР - РИА Новости, 09.05.2025

Путин назвал День Победы праздником каждой семьи народов СССР

День Победы является праздником практически каждой семьи народов бывшего СССР, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T14:42:00+03:00

2025-05-09T14:42:00+03:00

2025-05-09T15:01:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

ссср

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015932967_0:327:3060:2048_1920x0_80_0_0_ff7bb51e1da0e09ba1dc30a7942db869.jpg

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. День Победы является праздником практически каждой семьи народов бывшего СССР, заявил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер 9 мая передал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист на присвоение его отцу - Кемелю Токаеву - звания Героя Советского Союза."Я уже говорил, что это праздник практически каждой нашей семьи, каждой семьи народов бывшего Советского Союза. Ну, а для таких семей, как ваша или моя, это в первую очередь именно так", - сказал Путин во время беседы с Токаевым.Отец президента Казахстана Кемель Токаев был награждён орденом Отечественной войны II степени за мужество и героизм, проявленные в январе 1945 года. Согласно архивным документам, 21 января 1945 года в Польше Токаев первым ворвался в расположение противника и огнём автомата уничтожил пять немцев и взял в плен одного раненого, а затем и сам получил ранение.Отец президента России Владимир Путин, воевал в Ленинградской области и получил ранение в ногу на плацдарме "Невский пятачок". Чтобы спастись, ему необходимо было перебраться с "Невского пятачка" на большую землю. Его спас сосед по дому в Петергофе, который случайно оказался рядом. Он, не раздумывая, дотащил отца Путина до госпиталя под обстрелами немцев. За сражение на "Невском пятачке" отец президента России был удостоен медали "За боевые заслуги".

https://ria.ru/20250509/ukraina-2016045346.html

https://ria.ru/20250509/pobeda-2015992707.html

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

80-летие победы в великой отечественной войне, ссср