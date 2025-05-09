Рейтинг@Mail.ru
Путин и зарубежные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:36 09.05.2025 (обновлено: 11:45 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/putin-2015988971.html
Путин и зарубежные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата
Путин и зарубежные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 09.05.2025
Путин и зарубежные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата
Президент России Владимир Путин, лидер КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие главы иностранных государств возложили цветы к Могиле... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T11:36:00+03:00
2025-05-09T11:45:00+03:00
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
россия
могила неизвестного солдата
парад победы
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015991182_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7219e1ef3d924a53f69e6b33faa2328b.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, лидер КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие главы иностранных государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, передает корреспондент РИА Новости.После парада Победы на Красной площади главы государств направились в Александровский сад, где у Вечного огня почтили память погибших воинов минутой молчания. Также от имени лидеров цветы к стелам городов-героев возложили солдаты Кремлевского полка.В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
https://ria.ru/20250509/parad-2015972889.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин с иностранными лидерами возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Путин вместе с иностранными лидерами, приехавшими в Москву, возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
2025-05-09T11:36
true
PT1M01S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2015991182_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9846ce42450e5a058376ad6602287dd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, москва, россия, могила неизвестного солдата, парад победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Россия, Могила Неизвестного солдата, Парад Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин и зарубежные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата

Путин, Си Цзиньпин и Мадуро возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, лидер КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие главы иностранных государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
После парада Победы на Красной площади главы государств направились в Александровский сад, где у Вечного огня почтили память погибших воинов минутой молчания. Также от имени лидеров цветы к стелам городов-героев возложили солдаты Кремлевского полка.
В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
Колонна войск беспилотных систем принимает участие в параде на Красной площади - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Колонна войск беспилотных систем впервые приняла участие в параде Победы
Вчера, 11:08
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВладимир ПутинМоскваРоссияМогила Неизвестного солдатаПарад Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала