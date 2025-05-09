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Путин и зарубежные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата
Путин и зарубежные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 09.05.2025
Путин и зарубежные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата
Президент России Владимир Путин, лидер КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие главы иностранных государств возложили цветы к Могиле... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T11:36:00+03:00
2025-05-09T11:36:00+03:00
2025-05-09T11:45:00+03:00
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
россия
могила неизвестного солдата
парад победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, лидер КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие главы иностранных государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, передает корреспондент РИА Новости.После парада Победы на Красной площади главы государств направились в Александровский сад, где у Вечного огня почтили память погибших воинов минутой молчания. Также от имени лидеров цветы к стелам городов-героев возложили солдаты Кремлевского полка.В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
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Путин с иностранными лидерами возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Путин вместе с иностранными лидерами, приехавшими в Москву, возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
2025-05-09T11:36
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владимир путин, москва, россия, могила неизвестного солдата, парад победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Россия, Могила Неизвестного солдата, Парад Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин и зарубежные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата
Путин, Си Цзиньпин и Мадуро возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата