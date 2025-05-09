https://ria.ru/20250509/putin-2015988971.html

Путин и зарубежные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата

Путин и зарубежные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 09.05.2025

Путин и зарубежные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата

Президент России Владимир Путин, лидер КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие главы иностранных государств возложили цветы к Могиле... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T11:36:00+03:00

2025-05-09T11:36:00+03:00

2025-05-09T11:45:00+03:00

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

россия

могила неизвестного солдата

парад победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, лидер КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие главы иностранных государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, передает корреспондент РИА Новости.После парада Победы на Красной площади главы государств направились в Александровский сад, где у Вечного огня почтили память погибших воинов минутой молчания. Также от имени лидеров цветы к стелам городов-героев возложили солдаты Кремлевского полка.В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.

https://ria.ru/20250509/parad-2015972889.html

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Путин с иностранными лидерами возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата Путин вместе с иностранными лидерами, приехавшими в Москву, возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата 2025-05-09T11:36 true PT1M01S

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владимир путин, москва, россия, могила неизвестного солдата, парад победы, 80-летие победы в великой отечественной войне