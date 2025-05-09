https://ria.ru/20250509/putin-2015936347.html

Путин прибыл на Красную площадь

Путин прибыл на Красную площадь - РИА Новости, 09.05.2025

Путин прибыл на Красную площадь

Президент России Владимир Путин в компании зарубежных коллег прибыл на Красную площадь на парад по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T09:56:00+03:00

2025-05-09T09:56:00+03:00

2025-05-09T10:10:00+03:00

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

китай

си цзиньпин

николас мадуро

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в компании зарубежных коллег прибыл на Красную площадь на парад по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Иностранные гости в эти дни прибыли в Москву на празднование юбилея Победы. В их числе председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.Также на торжества по случаю Дня Победы прибыли белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>

https://rsport.ria.ru/20250509/dzhonson-2015936152.html

москва

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин и зарубежные гости на Красной площади Путин и зарубежные гости на Красной площади 2025-05-09T09:56 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, москва, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, китай, си цзиньпин, николас мадуро