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Путин прибыл на Красную площадь - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:56 09.05.2025 (обновлено: 10:10 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/putin-2015936347.html
Путин прибыл на Красную площадь
Путин прибыл на Красную площадь - РИА Новости, 09.05.2025
Путин прибыл на Красную площадь
Президент России Владимир Путин в компании зарубежных коллег прибыл на Красную площадь на парад по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 09.05.2025
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владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
китай
си цзиньпин
николас мадуро
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в компании зарубежных коллег прибыл на Красную площадь на парад по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Иностранные гости в эти дни прибыли в Москву на празднование юбилея Победы. В их числе председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.Также на торжества по случаю Дня Победы прибыли белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин и зарубежные гости на Красной площади
Путин и зарубежные гости на Красной площади
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владимир путин, москва, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, китай, си цзиньпин, николас мадуро
Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Китай, Си Цзиньпин, Николас Мадуро
Путин прибыл на Красную площадь

Путин прибыл на Красную площадь на парад Победы

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в компании зарубежных коллег прибыл на Красную площадь на парад по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Иностранные гости в эти дни прибыли в Москву на празднование юбилея Победы. В их числе председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
Также на торжества по случаю Дня Победы прибыли белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВладимир ПутинМосква80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияКитайСи ЦзиньпинНиколас Мадуро
 
 
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