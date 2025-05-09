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Путин прибыл на Красную площадь
Путин прибыл на Красную площадь - РИА Новости, 09.05.2025
Путин прибыл на Красную площадь
Президент России Владимир Путин в компании зарубежных коллег прибыл на Красную площадь на парад по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T09:56:00+03:00
2025-05-09T09:56:00+03:00
2025-05-09T10:10:00+03:00
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
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си цзиньпин
николас мадуро
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в компании зарубежных коллег прибыл на Красную площадь на парад по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Иностранные гости в эти дни прибыли в Москву на празднование юбилея Победы. В их числе председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.Также на торжества по случаю Дня Победы прибыли белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.Парад Победы на Красной площади. Онлайн-репортаж >>
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Путин и зарубежные гости на Красной площади
Путин и зарубежные гости на Красной площади
2025-05-09T09:56
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РИА Новости
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Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Китай, Си Цзиньпин, Николас Мадуро
Путин прибыл на Красную площадь
Путин прибыл на Красную площадь на парад Победы