Празднование 80-летия Победы в Петербурге завершилось салютом
Празднование 80-летия Победы в Петербурге завершилось торжественным салютом
Вид на Большеохтинский мост в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завершилось в Санкт-Петербурге салютом, передает корреспондент РИА Новости.
Праздничный артиллерийский салют был дан в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в пятницу вечером от стен Петропавловской крепости. Жители и гости Северной столицы собрались на набережных города и на Дворцовом мосту, чтобы его увидеть.
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Как сообщила пресс-служба администрации губернатора города, с территории Большого пляжа крепости были даны 30 залпов в сопровождении фейерверка. Две салютные батареи в составе двенадцати 85-мм орудий Д-44 и десять салютных установок (2А85) украсили цветами Победы небо над Невой. По многолетней традиции каждый из залпов артиллерии был именным. Первый посвятили 80-летию Победы. Второй дали в честь Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ.
Были также даны залпы в честь Города-Героя Ленинграда и жителей блокадного Ленинграда, Красной армии, освободившей страну и Европу от фашизма, в честь Городов-Героев и городов воинской славы, в память советских партизан, тружеников тыла.
Отдельные залпы посвятили Курской битве и решающим войсковым операциям - "Багратион" и Берлинской. Артиллерия также салютовала в честь воинов - участников специальной военной операции и советского солдата-освободителя.
Утром в пятницу на Дворцовой площади состоялся военный парад, в котором приняли участие более 5 тысяч человек и более 100 единиц военной техники. В честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Петербурге зажжены факелы Ростральных колонн.