https://ria.ru/20250509/peterburg-2016136927.html

Празднование 80-летия Победы в Петербурге завершилось салютом

Празднование 80-летия Победы в Петербурге завершилось салютом - РИА Новости, 09.05.2025

Празднование 80-летия Победы в Петербурге завершилось салютом

Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завершилось в Санкт-Петербурге салютом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T23:27:00+03:00

2025-05-09T23:27:00+03:00

2025-05-09T23:27:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

ленинград

нева (река)

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завершилось в Санкт-Петербурге салютом, передает корреспондент РИА Новости. Праздничный артиллерийский салют был дан в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в пятницу вечером от стен Петропавловской крепости. Жители и гости Северной столицы собрались на набережных города и на Дворцовом мосту, чтобы его увидеть. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора города, с территории Большого пляжа крепости были даны 30 залпов в сопровождении фейерверка. Две салютные батареи в составе двенадцати 85-мм орудий Д-44 и десять салютных установок (2А85) украсили цветами Победы небо над Невой. По многолетней традиции каждый из залпов артиллерии был именным. Первый посвятили 80-летию Победы. Второй дали в честь Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ. Были также даны залпы в честь Города-Героя Ленинграда и жителей блокадного Ленинграда, Красной армии, освободившей страну и Европу от фашизма, в честь Городов-Героев и городов воинской славы, в память советских партизан, тружеников тыла. Отдельные залпы посвятили Курской битве и решающим войсковым операциям - "Багратион" и Берлинской. Артиллерия также салютовала в честь воинов - участников специальной военной операции и советского солдата-освободителя. Утром в пятницу на Дворцовой площади состоялся военный парад, в котором приняли участие более 5 тысяч человек и более 100 единиц военной техники. В честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Петербурге зажжены факелы Ростральных колонн.

https://ria.ru/20250509/salyut-2016127974.html

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ленинград, нева (река), россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, санкт-петербург