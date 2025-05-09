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Празднование 80-летия Победы в Петербурге завершилось салютом - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
23:27 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/peterburg-2016136927.html
Празднование 80-летия Победы в Петербурге завершилось салютом
Празднование 80-летия Победы в Петербурге завершилось салютом - РИА Новости, 09.05.2025
Празднование 80-летия Победы в Петербурге завершилось салютом
Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завершилось в Санкт-Петербурге салютом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T23:27:00+03:00
2025-05-09T23:27:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
ленинград
нева (река)
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завершилось в Санкт-Петербурге салютом, передает корреспондент РИА Новости. Праздничный артиллерийский салют был дан в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в пятницу вечером от стен Петропавловской крепости. Жители и гости Северной столицы собрались на набережных города и на Дворцовом мосту, чтобы его увидеть. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора города, с территории Большого пляжа крепости были даны 30 залпов в сопровождении фейерверка. Две салютные батареи в составе двенадцати 85-мм орудий Д-44 и десять салютных установок (2А85) украсили цветами Победы небо над Невой. По многолетней традиции каждый из залпов артиллерии был именным. Первый посвятили 80-летию Победы. Второй дали в честь Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ. Были также даны залпы в честь Города-Героя Ленинграда и жителей блокадного Ленинграда, Красной армии, освободившей страну и Европу от фашизма, в честь Городов-Героев и городов воинской славы, в память советских партизан, тружеников тыла. Отдельные залпы посвятили Курской битве и решающим войсковым операциям - "Багратион" и Берлинской. Артиллерия также салютовала в честь воинов - участников специальной военной операции и советского солдата-освободителя. Утром в пятницу на Дворцовой площади состоялся военный парад, в котором приняли участие более 5 тысяч человек и более 100 единиц военной техники. В честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Петербурге зажжены факелы Ростральных колонн.
https://ria.ru/20250509/salyut-2016127974.html
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ленинград, нева (река), россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, санкт-петербург
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ленинград, Нева (река), Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Санкт-Петербург
Празднование 80-летия Победы в Петербурге завершилось салютом

Празднование 80-летия Победы в Петербурге завершилось торжественным салютом

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Большеохтинский мост в Санкт-Петербурге
Вид на Большеохтинский мост в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на Большеохтинский мост в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая - РИА Новости. Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завершилось в Санкт-Петербурге салютом, передает корреспондент РИА Новости.
Праздничный артиллерийский салют был дан в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в пятницу вечером от стен Петропавловской крепости. Жители и гости Северной столицы собрались на набережных города и на Дворцовом мосту, чтобы его увидеть.
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В Москве прошел праздничный салют
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Как сообщила пресс-служба администрации губернатора города, с территории Большого пляжа крепости были даны 30 залпов в сопровождении фейерверка. Две салютные батареи в составе двенадцати 85-мм орудий Д-44 и десять салютных установок (2А85) украсили цветами Победы небо над Невой. По многолетней традиции каждый из залпов артиллерии был именным. Первый посвятили 80-летию Победы. Второй дали в честь Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ.
Были также даны залпы в честь Города-Героя Ленинграда и жителей блокадного Ленинграда, Красной армии, освободившей страну и Европу от фашизма, в честь Городов-Героев и городов воинской славы, в память советских партизан, тружеников тыла.
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Вчера, 23:12
Отдельные залпы посвятили Курской битве и решающим войсковым операциям - "Багратион" и Берлинской. Артиллерия также салютовала в честь воинов - участников специальной военной операции и советского солдата-освободителя.
Утром в пятницу на Дворцовой площади состоялся военный парад, в котором приняли участие более 5 тысяч человек и более 100 единиц военной техники. В честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Петербурге зажжены факелы Ростральных колонн.
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