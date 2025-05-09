https://ria.ru/20250509/peterburg-2016081935.html

"Бессмертный полк" в Петербурге собрал больше миллиона человек

"Бессмертный полк" в Петербурге собрал больше миллиона человек - РИА Новости, 09.05.2025

"Бессмертный полк" в Петербурге собрал больше миллиона человек

В Санкт-Петербурге в шествии "Бессмертного полка" приняли участие 1,1 миллиона человек, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T17:14:00+03:00

2025-05-09T17:14:00+03:00

2025-05-09T20:29:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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справки

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вроцлав

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая — РИА Новости. В Санкт-Петербурге в шествии "Бессмертного полка" приняли участие 1,1 миллиона человек, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "В день 80-летия Великой Победы губернатор Александр Беглов и председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский приняли участие в шествии "Бессмертного полка" по Невскому проспекту. После перерыва народная акция вновь прошла в Петербурге в очном формате, собрав миллион сто тысяч человек", — говорится в материале.Участники несли портреты родных из поколения победителей — воинов, тружеников тыла, жителей и защитников блокадного Ленинграда."Бессмертный полк" вернулся на Невский. Ленинградцы-петербуржцы очень этого ждали. В каждой семье хранят память о героях. Это важнейшее событие, это настоящее единство поколений. Это наша живая память о родных и близких, кто сражался за нас и сохранил для потомков этот великий город", — отметил Беглов.Губернатор города также принял участие в мероприятии. Он шел с портретами отца и дяди. Его отец Дмитрий Беглов — Герой Великой Отечественной войны. Он прошел бои на Халхин-Голе, Финскую, Великую Отечественную и Японскую войны. Дядя — Герой Советского Союза Валентин Беглов, погиб в 1945 году при взятии Бреслау (сейчас — город Вроцлав в Польше)."Бессмертный полк" возглавили ветераны, блокадники и участники спецоперации на ретроавтомобилях. Перед началом шествия их поприветствовал Беглов.Исторический автомобиль с "Золотой Звездой" города-героя Ленинграда самым первым поехал по Невскому проспекту. Награду поместили в специальный защитный футляр. Машину сопровождала рота почетного караула. "Золотая Звезда" хранится в Мариинском дворце, там проводит заседания законодательное собрание города. В дни празднования Победы медаль экспонируется в Музее обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке. Это стало новой традицией, ей уже три года.За ветеранами шли участники движения "Волонтеры Победы". Они несли увеличенную копию Знамени Победы. За ними знаменная группа пронесла десять штандартов фронтов Красной армии, сражавшихся с врагом в годы Великой Отечественной. Честь нести растяжку "Бессмертный полк" доверили петербургским юнармейцам. "Бессмертный полк" — общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а с 2013-го стала всероссийской.В акции участвовали также и ветераны СВО вместо со своими семьями. Кроме того, в шествии приняли участие почетные граждане Санкт-Петербурга, представители общественных, религиозных и национально-культурных организаций.В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководитель Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

https://ria.ru/20250509/parad-2015927111.html

https://ria.ru/20250410/shestvie-2010528868.html

https://ria.ru/20250509/pobeda-2015828322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, справки, санкт-петербург, ленинград, вроцлав, александр беглов, волонтеры победы, 80-летие победы в великой отечественной войне