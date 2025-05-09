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"Пришло время". В США сделали неожиданное заявление о параде в Москве
"Пришло время". В США сделали неожиданное заявление о параде в Москве - РИА Новости, 09.05.2025
"Пришло время". В США сделали неожиданное заявление о параде в Москве
Американские военные должны были принять участие в параде по случаю Дня Победы в Москве, заявил бывший разведчик Скотт Риттер в соцсети Х. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T15:16:00+03:00
2025-05-09T15:16:00+03:00
2025-05-09T15:16:00+03:00
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Американские военные должны были принять участие в параде по случаю Дня Победы в Москве, заявил бывший разведчик Скотт Риттер в соцсети Х."Пока мы наблюдаем за славой и величием того, как Россия отмечает 80-ю годовщину разгрома нацистской Германии, возможно, пришло время задуматься о том, как США праздновали этот исторический момент 8 мая", — говорится в публикации.По словам аналитика, в США не сделали ничего, чтобы отметить победу над нацизмом, что ставит американский народ и его лидера Дональда Трампа в неловкое положение."Но мы могли и должны были что-то сделать. И американцы должны были маршировать сегодня по Красной площади", — заключил Риттер.В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон и другие мировые лидеры.Также в Москву прибыли президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, несмотря на попытки со стороны некоторых европейских государств помешать их визиту в Россию.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
https://ria.ru/20250509/pobeda-2015828322.html
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в мире, россия, сша, 80-летие победы в великой отечественной войне, скотт риттер, дональд трамп, москва
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, США, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Скотт Риттер, Дональд Трамп, Москва
"Пришло время". В США сделали неожиданное заявление о параде в Москве
Риттер: военные из США должны были участвовать в параде Победы в Москве