https://ria.ru/20250509/oae-2016139593.html

В ОАЭ отпраздновали 80-летие Великой Победы

В ОАЭ отпраздновали 80-летие Великой Победы - РИА Новости, 09.05.2025

В ОАЭ отпраздновали 80-летие Великой Победы

Восьмидесятилетие Победы в Великой Отечественной войне отметили в ОАЭ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T23:46:00+03:00

2025-05-09T23:46:00+03:00

2025-05-09T23:46:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

дубай

азербайджан

армения

олег фомин

80-летие победы в великой отечественной войне

оаэ

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ДУБАЙ, 9 мая - РИА Новости. Восьмидесятилетие Победы в Великой Отечественной войне отметили в ОАЭ, передает корреспондент РИА Новости. Торжественный концерт состоялся в городе-эмирате Дубай. Помимо соотечественников, на праздновании присутствовали российские дипломаты, представители российских компаний. Среди почетных гостей были представители дипломатических миссий Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и других дружественных стран. Собравшихся поприветствовали чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратах Тимур Забиров, генеральный консул России в ОАЭ Олег Фомин. "Мы отчетливо видим попытки переписать историю, стереть или исказить память о славных свершениях героического поколения победителей, оправдать нацистских преступников и карателей. Намерены и далее всячески противодействовать таким циничным проявлениям и заходам, которые ранят нас в самое сердце", - заявил Забиров. Гости почтили память павших героев минутой молчания, после чего на сцену поднялись десятки участников акции "Бессмертный полк" с портретами своих родственников – участников Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20250509/burkina-faso-2016134961.html

https://ria.ru/20250509/bishkek-2016105380.html

дубай

азербайджан

армения

оаэ

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