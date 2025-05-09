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В ОАЭ отпраздновали 80-летие Великой Победы
В ОАЭ отпраздновали 80-летие Великой Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В ОАЭ отпраздновали 80-летие Великой Победы
Восьмидесятилетие Победы в Великой Отечественной войне отметили в ОАЭ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T23:46:00+03:00
2025-05-09T23:46:00+03:00
2025-05-09T23:46:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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дубай
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армения
олег фомин
80-летие победы в великой отечественной войне
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ДУБАЙ, 9 мая - РИА Новости. Восьмидесятилетие Победы в Великой Отечественной войне отметили в ОАЭ, передает корреспондент РИА Новости. Торжественный концерт состоялся в городе-эмирате Дубай. Помимо соотечественников, на праздновании присутствовали российские дипломаты, представители российских компаний. Среди почетных гостей были представители дипломатических миссий Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и других дружественных стран. Собравшихся поприветствовали чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратах Тимур Забиров, генеральный консул России в ОАЭ Олег Фомин. "Мы отчетливо видим попытки переписать историю, стереть или исказить память о славных свершениях героического поколения победителей, оправдать нацистских преступников и карателей. Намерены и далее всячески противодействовать таким циничным проявлениям и заходам, которые ранят нас в самое сердце", - заявил Забиров. Гости почтили память павших героев минутой молчания, после чего на сцену поднялись десятки участников акции "Бессмертный полк" с портретами своих родственников – участников Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20250509/burkina-faso-2016134961.html
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в мире, дубай, азербайджан, армения, олег фомин, 80-летие победы в великой отечественной войне, оаэ, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Дубай, Азербайджан, Армения, Олег Фомин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, ОАЭ, Россия
В ОАЭ отпраздновали 80-летие Великой Победы
В ОАЭ отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне