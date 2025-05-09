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Во Франции высмеяли Макрона на фоне Дня Победы в Москве - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
23:27 09.05.2025
https://ria.ru/20250509/makron-2016133770.html
Во Франции высмеяли Макрона на фоне Дня Победы в Москве
Во Франции высмеяли Макрона на фоне Дня Победы в Москве - РИА Новости, 09.05.2025
Во Франции высмеяли Макрона на фоне Дня Победы в Москве
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х обратил внимание на разницу в праздновании Дня Победы в Москве и в Париже. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T23:27:00+03:00
2025-05-09T23:27:00+03:00
в мире
москва
франция
париж
си цзиньпин
флориан филиппо
николас мадуро
русские витязи
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х обратил внимание на разницу в праздновании Дня Победы в Москве и в Париже."Представьте себе демонстрацию силы на параде в Москве сегодня, с 29 иностранными лидерами и военными из 13 стран. И Макрона, который в одиночку проезжает по Елисейским полям, здороваясь со своими воображаемыми друзьями", — высказался политик.В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 Мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководитель Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне по брусчатке Красной площади прошли парадные расчеты, в том числе, участников спецоперации. После этого проехала военная техника, в частности, танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и другая бронетехника, комплексы С-400, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", передвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс", грузовики "Камаз" с беспилотниками "Герань" и "Ланцет".В авиационной части парада была показана фигура "Кубинский бриллиант" — совместный пролет пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" на пяти истребителях Су-30СМ и четырех МиГ-29 на минимальном расстоянии друг от друга. Завершился парад пролетом шести штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо над Москвой в цвета российского триколора.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250508/evropa-2015675854.html
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в мире, москва, франция, париж, си цзиньпин, флориан филиппо, николас мадуро, русские витязи, патриот, т-72б3м, т-90м, с-400 «триумф»
В мире, Москва, Франция, Париж, Си Цзиньпин, Флориан Филиппо, Николас Мадуро, Русские Витязи, Патриот, Т-72Б3М, Т-90М, С-400 «Триумф», 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Во Франции высмеяли Макрона на фоне Дня Победы в Москве

Политик Филиппо высмеял президента Франции Макрона и его воображаемых друзей

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х обратил внимание на разницу в праздновании Дня Победы в Москве и в Париже.
"Представьте себе демонстрацию силы на параде в Москве сегодня, с 29 иностранными лидерами и военными из 13 стран. И Макрона, который в одиночку проезжает по Елисейским полям, здороваясь со своими воображаемыми друзьями", — высказался политик.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Обреченность и пессимизм: Европа готова к третьей мировой
8 мая, 08:00
В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 Мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководитель Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне по брусчатке Красной площади прошли парадные расчеты, в том числе, участников спецоперации. После этого проехала военная техника, в частности, танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и другая бронетехника, комплексы С-400, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", передвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс", грузовики "Камаз" с беспилотниками "Герань" и "Ланцет".
В авиационной части парада была показана фигура "Кубинский бриллиант" — совместный пролет пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" на пяти истребителях Су-30СМ и четырех МиГ-29 на минимальном расстоянии друг от друга. Завершился парад пролетом шести штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо над Москвой в цвета российского триколора.
Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Россия приготовила всем неожиданный подарок ко Дню Победы
Вчера, 08:00
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреМоскваФранцияПарижСи ЦзиньпинФлориан ФилиппоНиколас МадуроРусские ВитязиПатриотТ-72Б3МТ-90МС-400 «Триумф»
 
 
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