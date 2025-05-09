Во Франции высмеяли Макрона на фоне Дня Победы в Москве
Политик Филиппо высмеял президента Франции Макрона и его воображаемых друзей
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х обратил внимание на разницу в праздновании Дня Победы в Москве и в Париже.
"Представьте себе демонстрацию силы на параде в Москве сегодня, с 29 иностранными лидерами и военными из 13 стран. И Макрона, который в одиночку проезжает по Елисейским полям, здороваясь со своими воображаемыми друзьями", — высказался политик.
В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 Мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководитель Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне по брусчатке Красной площади прошли парадные расчеты, в том числе, участников спецоперации. После этого проехала военная техника, в частности, танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и другая бронетехника, комплексы С-400, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", передвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс", грузовики "Камаз" с беспилотниками "Герань" и "Ланцет".
В авиационной части парада была показана фигура "Кубинский бриллиант" — совместный пролет пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" на пяти истребителях Су-30СМ и четырех МиГ-29 на минимальном расстоянии друг от друга. Завершился парад пролетом шести штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо над Москвой в цвета российского триколора.