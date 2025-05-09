https://ria.ru/20250509/fitso-2016103427.html

Фицо высказался о критике Каллас по поводу его визита в Москву

Фицо высказался о критике Каллас по поводу его визита в Москву - РИА Новости, 09.05.2025

Фицо высказался о критике Каллас по поводу его визита в Москву

Премьер Словакии Роберт Фицо, обращаясь к главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас, заявил в соцсетях, что у нее нет полномочий критиковать его визит в Москву по... РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T19:10:00+03:00

2025-05-09T19:10:00+03:00

2025-05-09T19:45:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 9 мая — РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо, обращаясь к главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас, заявил в соцсетях, что у нее нет полномочий критиковать его визит в Москву по случаю Дня Победы."Как у высокопоставленного чиновника Европейской комиссии, у тебя нет абсолютно никаких полномочий критиковать суверенного премьера суверенной страны, который конструктивно подходит ко всей европейской повестке", — написал он.Фицо напомнил, что при освобождении Словакии погибли более 60 тысяч солдат Красной армии, и отметил, что приехал в Москву, чтобы отдать им дань уважения. "Я не согласен с политикой нового железного занавеса, над которой ты так усердно работаешь", — указал глава словацкого правительства, обращаясь к Каллас. Премьер также задался вопросом: как политики должны заниматься дипломатией, если они не будут встречаться друг с другом и вести нормальный диалог по вопросам, на которые у них разные взгляды? В среду премьер Словакии рассказал, что Эстония не разрешила пролет над своей территорией словацкого спецборта в Россию, его протокол был вынужден искать альтернативный маршрут. Политик назвал это сознательной попыткой сорвать его визит в Москву. По данным словацкой газеты Pravda, пролет над своей территорией запретили три страны: Латвия, Литва и Эстония.В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 Мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководитель Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж >>

https://ria.ru/20250509/provokatory-2016102057.html

https://ria.ru/20250506/slovakija-2015318414.html

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в мире, словакия, россия, москва, роберт фицо, кайя каллас, день победы