Фицо высказался о критике Каллас по поводу его визита в Москву
Фицо: у Каллас нет полномочий критиковать мой визит в Москву
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с президентом Владимиром Путиным
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с президентом Владимиром Путиным. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 9 мая — РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо, обращаясь к главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас, заявил в соцсетях, что у нее нет полномочий критиковать его визит в Москву по случаю Дня Победы.
"Как у высокопоставленного чиновника Европейской комиссии, у тебя нет абсолютно никаких полномочий критиковать суверенного премьера суверенной страны, который конструктивно подходит ко всей европейской повестке", — написал он.
"Я не согласен с политикой нового железного занавеса, над которой ты так усердно работаешь", — указал глава словацкого правительства, обращаясь к Каллас.
Премьер также задался вопросом: как политики должны заниматься дипломатией, если они не будут встречаться друг с другом и вести нормальный диалог по вопросам, на которые у них разные взгляды?
В среду премьер Словакии рассказал, что Эстония не разрешила пролет над своей территорией словацкого спецборта в Россию, его протокол был вынужден искать альтернативный маршрут. Политик назвал это сознательной попыткой сорвать его визит в Москву. По данным словацкой газеты Pravda, пролет над своей территорией запретили три страны: Латвия, Литва и Эстония.
В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 Мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководитель Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.