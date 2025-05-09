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Фицо высказался о критике Каллас по поводу его визита в Москву - РИА Новости, 09.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:10 09.05.2025 (обновлено: 19:45 09.05.2025)
https://ria.ru/20250509/fitso-2016103427.html
Фицо высказался о критике Каллас по поводу его визита в Москву
Фицо высказался о критике Каллас по поводу его визита в Москву - РИА Новости, 09.05.2025
Фицо высказался о критике Каллас по поводу его визита в Москву
Премьер Словакии Роберт Фицо, обращаясь к главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас, заявил в соцсетях, что у нее нет полномочий критиковать его визит в Москву по... РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T19:10:00+03:00
2025-05-09T19:45:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 9 мая — РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо, обращаясь к главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас, заявил в соцсетях, что у нее нет полномочий критиковать его визит в Москву по случаю Дня Победы."Как у высокопоставленного чиновника Европейской комиссии, у тебя нет абсолютно никаких полномочий критиковать суверенного премьера суверенной страны, который конструктивно подходит ко всей европейской повестке", — написал он.Фицо напомнил, что при освобождении Словакии погибли более 60 тысяч солдат Красной армии, и отметил, что приехал в Москву, чтобы отдать им дань уважения. "Я не согласен с политикой нового железного занавеса, над которой ты так усердно работаешь", — указал глава словацкого правительства, обращаясь к Каллас. Премьер также задался вопросом: как политики должны заниматься дипломатией, если они не будут встречаться друг с другом и вести нормальный диалог по вопросам, на которые у них разные взгляды? В среду премьер Словакии рассказал, что Эстония не разрешила пролет над своей территорией словацкого спецборта в Россию, его протокол был вынужден искать альтернативный маршрут. Политик назвал это сознательной попыткой сорвать его визит в Москву. По данным словацкой газеты Pravda, пролет над своей территорией запретили три страны: Латвия, Литва и Эстония.В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 Мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководитель Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.Как прошел парад Победы на Красной площади. Репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250509/provokatory-2016102057.html
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в мире, словакия, россия, москва, роберт фицо, кайя каллас, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Словакия, Россия, Москва, Роберт Фицо, Кайя Каллас, День Победы
Фицо высказался о критике Каллас по поводу его визита в Москву

Фицо: у Каллас нет полномочий критиковать мой визит в Москву

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с президентом Владимиром Путиным
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с президентом Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с президентом Владимиром Путиным. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 9 мая — РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо, обращаясь к главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас, заявил в соцсетях, что у нее нет полномочий критиковать его визит в Москву по случаю Дня Победы.
"Как у высокопоставленного чиновника Европейской комиссии, у тебя нет абсолютно никаких полномочий критиковать суверенного премьера суверенной страны, который конструктивно подходит ко всей европейской повестке", — написал он.
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Фицо напомнил, что при освобождении Словакии погибли более 60 тысяч солдат Красной армии, и отметил, что приехал в Москву, чтобы отдать им дань уважения.
"Я не согласен с политикой нового железного занавеса, над которой ты так усердно работаешь", — указал глава словацкого правительства, обращаясь к Каллас.
Премьер также задался вопросом: как политики должны заниматься дипломатией, если они не будут встречаться друг с другом и вести нормальный диалог по вопросам, на которые у них разные взгляды?
В среду премьер Словакии рассказал, что Эстония не разрешила пролет над своей территорией словацкого спецборта в Россию, его протокол был вынужден искать альтернативный маршрут. Политик назвал это сознательной попыткой сорвать его визит в Москву. По данным словацкой газеты Pravda, пролет над своей территорией запретили три страны: Латвия, Литва и Эстония.
В этом году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. По случаю празднования 9 Мая в Москву приехали председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководитель Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреСловакияРоссияМоскваРоберт ФицоКайя КалласДень Победы
 
 
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