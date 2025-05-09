https://ria.ru/20250509/dnr-2016041324.html
В ДНР развернули самое большое в мире знамя Победы
В ДНР развернули самое большое в мире знамя Победы - РИА Новости, 09.05.2025
В ДНР развернули самое большое в мире знамя Победы
На мемориальном комплексе "Саур-Могила" в ДНР развернули самое большое знамя Победы в мире, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025
2025-05-09T14:21:00+03:00
2025-05-09T14:21:00+03:00
2025-05-09T15:22:00+03:00
белоруссия
донецкая народная республика
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
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ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. На мемориальном комплексе "Саур-Могила" в ДНР развернули самое большое знамя Победы в мире, передаёт корреспондент РИА Новости. В рамках акции "Непокоренные" знамя Победы отправится из ДНР по 14 городам России и Белоруссии в город Брест. Акция закончится в Севастополе в конце мая. "Сегодня в день 80-летия Великой Победы мы развернули самое большое знамя Победы в мире. Его размер 65 на 35 метров... Знамя является большим артефактом", - рассказал руководитель проекта "Непокоренные" Владимир Скрипниченко. По его словам, знамя пройдёт около 5 тысяч километров через Ростов, Новороссийск, Волгоград, Псков и Санкт-Петербург в Белоруссию специальном контейнере. Знамя весит около 370 килограммов и может развеваться на ветру благодаря особому материалу, из которого создано.
https://ria.ru/20250509/barnaultsy-2016028930.html
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Самое большое Знамя Победы в мире на мемориальном комплексе "Саур-Могила"
На мемориальном комплексе "Саур-Могила" в ДНР развернули самое большое Знамя Победы в мире, передает корреспондент РИА Новости
2025-05-09T14:21
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белоруссия, донецкая народная республика, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
Белоруссия, Донецкая Народная Республика, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В ДНР развернули самое большое в мире знамя Победы
На мемориале "Саур-Могила" в ДНР развернули самое большое в мире знамя Победы