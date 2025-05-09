https://ria.ru/20250509/dnr-2016041324.html

В ДНР развернули самое большое в мире знамя Победы

В ДНР развернули самое большое в мире знамя Победы - РИА Новости, 09.05.2025

В ДНР развернули самое большое в мире знамя Победы

На мемориальном комплексе "Саур-Могила" в ДНР развернули самое большое знамя Победы в мире, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2025

2025-05-09T14:21:00+03:00

2025-05-09T14:21:00+03:00

2025-05-09T15:22:00+03:00

белоруссия

донецкая народная республика

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/09/2016056675_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e49a751bc5dc55b8a517ee0e25b91089.jpg

ДОНЕЦК, 9 мая - РИА Новости. На мемориальном комплексе "Саур-Могила" в ДНР развернули самое большое знамя Победы в мире, передаёт корреспондент РИА Новости. В рамках акции "Непокоренные" знамя Победы отправится из ДНР по 14 городам России и Белоруссии в город Брест. Акция закончится в Севастополе в конце мая. "Сегодня в день 80-летия Великой Победы мы развернули самое большое знамя Победы в мире. Его размер 65 на 35 метров... Знамя является большим артефактом", - рассказал руководитель проекта "Непокоренные" Владимир Скрипниченко. По его словам, знамя пройдёт около 5 тысяч километров через Ростов, Новороссийск, Волгоград, Псков и Санкт-Петербург в Белоруссию специальном контейнере. Знамя весит около 370 килограммов и может развеваться на ветру благодаря особому материалу, из которого создано.

https://ria.ru/20250509/barnaultsy-2016028930.html

https://ria.ru/20250509/pobeda-2015992707.html

белоруссия

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Самое большое Знамя Победы в мире на мемориальном комплексе "Саур-Могила" На мемориальном комплексе "Саур-Могила" в ДНР развернули самое большое Знамя Победы в мире, передает корреспондент РИА Новости 2025-05-09T14:21 true PT1M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, донецкая народная республика, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне