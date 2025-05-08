https://ria.ru/20250508/zayavlenie-2015784525.html

Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление

Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление - РИА Новости, 08.05.2025

Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Кремле приняли совместное заявление о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T14:11:00+03:00

2025-05-08T14:11:00+03:00

2025-05-08T14:48:00+03:00

си цзиньпин

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Кремле приняли совместное заявление о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступивших в новую эпоху.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал о планах двух лидеров принять совместное заявление в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, победы в войне сопротивления китайского народа японской агрессии и образования ООН.Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ 7 мая. В четверг Путин и лидер КНР встретились в Кремле и провели переговоры в узком и широком составах. В ходе встречи Путин отметил, что отношения России и Китая носят взаимовыгодный и равноправный характер, страны намерены выстраивать добрососедство, укреплять дружбу и расширять сотрудничество.

https://ria.ru/20250508/putin-2015765801.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Заявление Путина по итогам российско-китайских переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин сделали заявления для прессы по итогам российско-китайских переговоров 2025-05-08T14:11 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

си цзиньпин, владимир путин, в мире