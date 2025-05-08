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Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление - РИА Новости, 08.05.2025
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14:11 08.05.2025 (обновлено: 14:48 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/zayavlenie-2015784525.html
Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление
Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление - РИА Новости, 08.05.2025
Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление
Президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Кремле приняли совместное заявление о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T14:11:00+03:00
2025-05-08T14:48:00+03:00
си цзиньпин
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Кремле приняли совместное заявление о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступивших в новую эпоху.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал о планах двух лидеров принять совместное заявление в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, победы в войне сопротивления китайского народа японской агрессии и образования ООН.Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ 7 мая. В четверг Путин и лидер КНР встретились в Кремле и провели переговоры в узком и широком составах. В ходе встречи Путин отметил, что отношения России и Китая носят взаимовыгодный и равноправный характер, страны намерены выстраивать добрососедство, укреплять дружбу и расширять сотрудничество.
https://ria.ru/20250508/putin-2015765801.html
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Заявление Путина по итогам российско-китайских переговоров
Владимир Путин и Си Цзиньпин сделали заявления для прессы по итогам российско-китайских переговоров
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60
353
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си цзиньпин, владимир путин, в мире
Си Цзиньпин, Владимир Путин, В мире
Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление

Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении отношений

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Кремле приняли совместное заявление о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступивших в новую эпоху.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал о планах двух лидеров принять совместное заявление в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, победы в войне сопротивления китайского народа японской агрессии и образования ООН.
Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ 7 мая. В четверг Путин и лидер КНР встретились в Кремле и провели переговоры в узком и широком составах. В ходе встречи Путин отметил, что отношения России и Китая носят взаимовыгодный и равноправный характер, страны намерены выстраивать добрососедство, укреплять дружбу и расширять сотрудничество.
Си Цзиньпин о положительной динамики в отношениях с Россией - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Отношения России и КНР сохранили положительную динамику, заявил Си Цзиньпин
Вчера, 12:13
 
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