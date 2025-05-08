https://ria.ru/20250508/siluanovyj-2015745065.html

Стал известен состав делегации на переговорах Путина и Си Цзиньпина

Стал известен состав делегации на переговорах Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 08.05.2025

Стал известен состав делегации на переговорах Путина и Си Цзиньпина

Министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, глава "Роснефти" Игорь Сечин, министр энергетики Сергей... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T10:15:00+03:00

2025-05-08T10:15:00+03:00

2025-05-08T10:15:00+03:00

россия

китай

москва

си цзиньпин

владимир путин

андрей белоусов

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, глава "Роснефти" Игорь Сечин, министр энергетики Сергей Цивилев вошли в состав российской делегации на переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, передает корреспондент РИА Новости. В российской делегации также замглавы администрации президента Максим Орешкин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, глава "Росатома" Алексей Лихачев, глава Минсельхоза Оксана Лут, помощник президента Юрий Ушаков, глава ВТБ Андрей Костин, бизнесмен Олег Дерипаска, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава Роспотребнадзора Анна Попова, первый вице-премьер Денис Мантуров, министр промышленности Антон Алиханов, вице-премьер Александр Новак, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Представители делегаций России и Китая уже собрались в Георгиевском зале Кремля перед началом официальной встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина. Повестка предстоящих российско-китайских переговоров очень широкая, готовится солидный пакет документов, заявляла ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова. Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ накануне. Лидеры России и Китая проведут в Москве переговоры, примут совместные заявления и выступят перед СМИ, а также пообщаются в неформальной обстановке за чаем. Си Цзиньпин станет одним из главных зарубежных гостей парада Победы на Красной площади 9 мая. Москва ожидает, что 27 зарубежных лидеров будут присутствовать на параде в честь юбилея Победы.

https://ria.ru/20250507/rossiya-2014103225.html

https://ria.ru/20250504/vizit-2014847894.html

россия

китай

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, китай, москва, си цзиньпин, владимир путин, андрей белоусов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), политика