https://ria.ru/20250508/razgovor-2015828607.html

Разговор Путина и Си Цзиньпина за чаем может быть долгим, считает Ушаков

Разговор Путина и Си Цзиньпина за чаем может быть долгим, считает Ушаков - РИА Новости, 08.05.2025

Разговор Путина и Си Цзиньпина за чаем может быть долгим, считает Ушаков

Неформальное общение президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за чаепитием может быть долгим, продолжительность встречи определят сами... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T17:33:00+03:00

2025-05-08T17:33:00+03:00

2025-05-08T17:39:00+03:00

политика

россия

китай

юрий ушаков

владимир путин

си цзиньпин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Неформальное общение президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за чаепитием может быть долгим, продолжительность встречи определят сами лидеры, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков в эфире телеканала "Россия1". "Она планируется в Кремле. Ее продолжительность зависит от желания президента и председателя. Я думаю, что будет долгий разговор", - сказал Ушаков.После официальной программы Путин и Си Цзиньпин побеседуют тет-а-тет за чаепитием. В последние годы такой формат общения предусматривается на всех российско-китайских встречах на высшем уровне, отмечал ранее Ушаков. В такой неформальной обстановке лидеры России и Китая обсудят самые чувствительные и ключевые вопросы взаимодействия двух стран. Председатель КНР прибыл в Россию в среду, визит продлится до 10 мая

https://ria.ru/20250508/putin-2015785844.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, китай, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, 80-летие победы в великой отечественной войне