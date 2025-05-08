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Разговор Путина и Си Цзиньпина за чаем может быть долгим, считает Ушаков
Разговор Путина и Си Цзиньпина за чаем может быть долгим, считает Ушаков - РИА Новости, 08.05.2025
Разговор Путина и Си Цзиньпина за чаем может быть долгим, считает Ушаков
Неформальное общение президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за чаепитием может быть долгим, продолжительность встречи определят сами... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T17:33:00+03:00
2025-05-08T17:33:00+03:00
2025-05-08T17:39:00+03:00
политика
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Неформальное общение президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за чаепитием может быть долгим, продолжительность встречи определят сами лидеры, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков в эфире телеканала "Россия1". "Она планируется в Кремле. Ее продолжительность зависит от желания президента и председателя. Я думаю, что будет долгий разговор", - сказал Ушаков.После официальной программы Путин и Си Цзиньпин побеседуют тет-а-тет за чаепитием. В последние годы такой формат общения предусматривается на всех российско-китайских встречах на высшем уровне, отмечал ранее Ушаков. В такой неформальной обстановке лидеры России и Китая обсудят самые чувствительные и ключевые вопросы взаимодействия двух стран. Председатель КНР прибыл в Россию в среду, визит продлится до 10 мая
https://ria.ru/20250508/putin-2015785844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, китай, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, 80-летие победы в великой отечественной войне
Политика, Россия, Китай, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Разговор Путина и Си Цзиньпина за чаем может быть долгим, считает Ушаков
Ушаков считает, что неформальное общение Путина и Си Цзиньпина может быть долгим