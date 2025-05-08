https://ria.ru/20250508/putin-2015882396.html
Россия будет рада принять участие в саммите ШОС в Китае, заявил Путин
Россия будет рада принять участие в саммите ШОС в Китае, заявил Путин - РИА Новости, 08.05.2025
Россия будет рада принять участие в саммите ШОС в Китае, заявил Путин
Россия будет рада принять участие в саммите ШОС в Китае, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T22:12:00+03:00
2025-05-08T22:12:00+03:00
2025-05-08T22:12:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия будет рада принять участие в саммите ШОС в Китае, сообщил президент России Владимир Путин. На церемонии обмена подписанными документами и в заявлении для прессы по итогам российско-китайских переговоров Путин сообщил, что РФ и КНР плодотворно взаимодействуют в ШОС, в которой в этом году председательствует Китай. "Россия поддерживает приоритеты китайского председательства в ШОС, и мы с удовольствием будем участвовать в саммите этой организации в Тяньцзине в сентябре текущего года", - сказал Путин. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, казахстан, владимир путин, шос
В мире, Россия, Китай, Казахстан, Владимир Путин, ШОС
Россия будет рада принять участие в саммите ШОС в Китае, заявил Путин
Путин: Россия будет рада принять участие в саммите ШОС в Китае в сентябре 2025 г