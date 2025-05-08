https://ria.ru/20250508/putin-2015754728.html

Путин и Си Цзиньпин пообщались с Зюгановым и Дерипаской

Путин и Си Цзиньпин пообщались с Зюгановым и Дерипаской - РИА Новости, 08.05.2025

Путин и Си Цзиньпин пообщались с Зюгановым и Дерипаской

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин коротко поговорили с лидером фракции КПРФ Геннадием Зюгановым и предпринимателем Олегом... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T11:03:00+03:00

2025-05-08T11:03:00+03:00

2025-05-08T11:03:00+03:00

китай

россия

си цзиньпин

владимир путин

геннадий зюганов

кпрф

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин коротко поговорили с лидером фракции КПРФ Геннадием Зюгановым и предпринимателем Олегом Дерипаской. Во время церемонии официальной встречи лидеров в Георгиевском зале Кремля Путин представил лидеру КНР российскую делегацию. Си Цзиньпин и Зюганов пожали друг другу руки, затем лидеры и российский политик обменялись репликами. Также в составе делегации был предприниматель Олег Дерипаска. Си Цзиньпин и бизнесмен поприветствовали друг друга. Китайский лидер и российский президент коротко побеседовали с ним "на ногах" и продолжили встречу с делегациями.

https://ria.ru/20250508/putin-2015753997.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, геннадий зюганов, кпрф