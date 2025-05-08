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Путин и Си Цзиньпин пообщались с Зюгановым и Дерипаской - РИА Новости, 08.05.2025
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11:03 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/putin-2015754728.html
Путин и Си Цзиньпин пообщались с Зюгановым и Дерипаской
Путин и Си Цзиньпин пообщались с Зюгановым и Дерипаской - РИА Новости, 08.05.2025
Путин и Си Цзиньпин пообщались с Зюгановым и Дерипаской
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин коротко поговорили с лидером фракции КПРФ Геннадием Зюгановым и предпринимателем Олегом... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T11:03:00+03:00
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китай
россия
си цзиньпин
владимир путин
геннадий зюганов
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин коротко поговорили с лидером фракции КПРФ Геннадием Зюгановым и предпринимателем Олегом Дерипаской. Во время церемонии официальной встречи лидеров в Георгиевском зале Кремля Путин представил лидеру КНР российскую делегацию. Си Цзиньпин и Зюганов пожали друг другу руки, затем лидеры и российский политик обменялись репликами. Также в составе делегации был предприниматель Олег Дерипаска. Си Цзиньпин и бизнесмен поприветствовали друг друга. Китайский лидер и российский президент коротко побеседовали с ним "на ногах" и продолжили встречу с делегациями.
https://ria.ru/20250508/putin-2015753997.html
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китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, геннадий зюганов, кпрф
Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Геннадий Зюганов, КПРФ
Путин и Си Цзиньпин пообщались с Зюгановым и Дерипаской

Путин и Си Цзиньпин коротко поговорили с Зюгановым и Дерипаской

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин коротко поговорили с лидером фракции КПРФ Геннадием Зюгановым и предпринимателем Олегом Дерипаской.
Во время церемонии официальной встречи лидеров в Георгиевском зале Кремля Путин представил лидеру КНР российскую делегацию.
Си Цзиньпин и Зюганов пожали друг другу руки, затем лидеры и российский политик обменялись репликами.
Также в составе делегации был предприниматель Олег Дерипаска. Си Цзиньпин и бизнесмен поприветствовали друг друга. Китайский лидер и российский президент коротко побеседовали с ним "на ногах" и продолжили встречу с делегациями.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом
10:56
 
КитайРоссияСи ЦзиньпинВладимир ПутинГеннадий ЗюгановКПРФ
 
 
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