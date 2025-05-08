Для гостей приема в Кремле исполнили песню "С чего начинается Родина"
"Пул первого": песню "С чего начинается Родина" спели для гостей приема в Кремле
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкОбед от имени президента РФ для глав иностранных делегаций, прибывших на торжества по случаю празднования 80-летия Победы в Великой отечественной войне
Обед от имени президента РФ для глав иностранных делегаций, прибывших на торжества по случаю празднования 80-летия Победы в Великой отечественной войне
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МИНСК, 8 мая - РИА Новости. Песню "С чего начинается Родина" исполнили для гостей торжественного приема в Кремле, кадры показал в четверг близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого".
Вечером в четверг в Кремле проходит обед от имени президента России Владимира Путина для глав иностранных делегаций, прибывших в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Здесь проходит также концерт.
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"Десятки лидеров в Андреевском зале Кремля. Лукашенко, Путин, Си Цзиньпин, Токаев, Вучич, Мадуро, Пашинян, Мирзиёев, ас-Сиси и не только слушают "С чего начинается Родина", - говорится в сообщении канала.
Согласно кадрам, рядом сидят президент России Владимир Путин, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, председатель КНР Си Цзиньпинь, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер Армении Никол Пашинян.
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