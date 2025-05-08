https://ria.ru/20250508/pesnya-2015883557.html

Для гостей приема в Кремле исполнили песню "С чего начинается Родина"

Для гостей приема в Кремле исполнили песню "С чего начинается Родина" - РИА Новости, 08.05.2025

Для гостей приема в Кремле исполнили песню "С чего начинается Родина"

Песню "С чего начинается Родина" исполнили для гостей торжественного приема в Кремле, кадры показал в четверг близкий к пресс-службе белорусского президента... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T22:26:00+03:00

2025-05-08T22:26:00+03:00

2025-05-08T22:26:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

москва

казахстан

владимир путин

александр лукашенко

си цзиньпин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МИНСК, 8 мая - РИА Новости. Песню "С чего начинается Родина" исполнили для гостей торжественного приема в Кремле, кадры показал в четверг близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого". Вечером в четверг в Кремле проходит обед от имени президента России Владимира Путина для глав иностранных делегаций, прибывших в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Здесь проходит также концерт. "Десятки лидеров в Андреевском зале Кремля. Лукашенко, Путин, Си Цзиньпин, Токаев, Вучич, Мадуро, Пашинян, Мирзиёев, ас-Сиси и не только слушают "С чего начинается Родина", - говорится в сообщении канала. Согласно кадрам, рядом сидят президент России Владимир Путин, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, председатель КНР Си Цзиньпинь, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер Армении Никол Пашинян.

https://ria.ru/20250508/tost-2015865498.html

россия

москва

казахстан

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Наталья Макарова

россия, москва, казахстан, владимир путин, александр лукашенко, си цзиньпин, 80-летие победы в великой отечественной войне