https://ria.ru/20250508/peregovory-2015836009.html

"Накопилась критическая масса проблем". О чем предупредили Путин и Си

"Накопилась критическая масса проблем". О чем предупредили Путин и Си - РИА Новости, 08.05.2025

"Накопилась критическая масса проблем". О чем предупредили Путин и Си

В преддверии Дня Победы президент России и председатель КНР провели переговоры, обсудив двусторонние отношения и международные проблемы. Публично затронули не... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T18:00:00+03:00

2025-05-08T18:00:00+03:00

2025-05-08T18:53:00+03:00

китай

москва

россия

си цзиньпин

владимир путин

оон

сила сибири — 2

юрий ушаков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015793804_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_fc294e6565487e6de8f8680cbb796320.jpg

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Михаил Катков. В преддверии Дня Победы президент России и председатель КНР провели переговоры, обсудив двусторонние отношения и международные проблемы. Публично затронули не только тему стратегического партнерства между державами, но и личной дружбы. О главном, что сказали Владимир Путин и Си Цзиньпин, — в материале РИА Новости.Дорогие друзьяВысокий гость сразу дал понять, что его визит в Москву — не пустая формальность."Восемьдесят лет назад китайский и российский народы ценой тяжелых потерь одержали Великую Победу, внесли неизгладимый исторический вклад в дело мира во всем мире и прогресса человечества. Сегодня перед лицом негативных тенденций, односторонних действий и силового диктата в мире Китай готов с Россией вместе нести особую ответственность в качестве крупных мировых держав и постоянных членов Совбеза ООН, с чувством долга смело защищать правду об истории Второй мировой войны, стоять на страже авторитета и позиций ООН, решительно отстаивать интересы и права наших государств и всех развивающихся стран, сообща формировать равноправный и упорядоченный многополярный мир и инклюзивную, общедоступную экономическую глобализацию", — сказал Си Цзиньпин.В свою очередь, Путин отметил, что "боевое братство народов Китая и России, родившееся в борьбе с фашистами и милитаристами", — одна из фундаментальных основ современных отношений между двумя странами. При этом он подчеркнул, что Москва и Пекин сотрудничают не для того, чтобы навредить кому бы то ни было.В итоге стороны подписали 28 документов, углубляющих стратегическое партнерство. В частности, о борьбе с инфекционными заболеваниями, взаимодействии между "Движением первых" и Всекитайской федерацией молодежи, а также российскими и китайскими государственными СМИ.Кроме того, условились совместно проектировать электростанцию для международной научной базы на Луне.Китай — главный внешнеторговый партнер России. В 2024 году взаимный товарооборот вырос на 7,5% и достиг рекордных 245 миллиардов долларов.Флагманская сфера российско-китайского сотрудничества — энергетика, отметил помощник президента Юрий Ушаков. Поэтому среди прочего обсуждали магистральный газопровод "Сила Сибири-2": решили ускорить реализацию проекта.Будущее мираОсобое внимание Путин и Си уделили глобальной стратегической стабильности. Так, главы государств констатировали, что не все из "ядерной пятерки" отказались от "менталитета холодной войны" и "игр с нулевой суммой"."Стороны с озабоченностью отмечают, что на фоне обострения во взаимоотношениях ядерных государств, доходящего в некоторых случаях до угрозы прямого военного столкновения, в стратегической сфере накопилась критическая масса проблем и вызовов, а риск возникновения ядерного конфликта возрос", — говорится в совместном заявлении.Большую тревогу в Москве и Пекине вызывает экспансия существующих и вновь формируемых военных союзов и коалиций во главе с некоторыми ядерными державами вплотную к рубежам других таких же государств."Подобная активность сопровождается шагами по передовому развертыванию военной инфраструктуры и продвинутых наступательных, оборонительных и универсальных систем вооружений, которые способны применяться в целях решения стратегических задач — в частности, для нанесения обезглавливающих и обезоруживающих ударов при одновременном обеспечении расширенных возможностей по противоракетному перехвату", — подчеркивается в документе.Также указывается на "глубоко дестабилизирующий характер" американской программы "Золотой купол", предполагающей создание ничем не ограниченной, глобальной, глубоко эшелонированной и многосферной системы ПРО для защиты от "равных и сопоставимых по силе противников"."Прежде всего это означает полный и окончательный отказ от признания неразрывной взаимосвязи между стратегическими наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями, которая является одним из центральных и основополагающих принципов поддержания глобальной стратегической стабильности", — уверены Путин и Си.Образец сотрудничестваНакануне вечером Москва встречала председателя КНР флагами и транспарантами. В Россию Си прибыл с собственным кортежем — лимузинами самой престижной китайской марки Hongqi ("Красное знамя"). Он сразу отправился в отель: нужно было готовится к серьезному и обстоятельному разговору с Путиным."Благодаря совместным усилиям наших стран, российско-китайские отношения продолжают обретать новую жизненную силу, заложив образец развития отношений нового типа между великими державами", — отметил перед встречей председатель КНР.Для него это уже одиннадцатый визит в Россию в качестве главы государства и второй парад на Красной площади. Первый был десять лет назад, в 70-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.Китайский лидер вернется домой 10 мая, а Владимиру Путину еще предстоит провести серию международных переговоров. В частности, 9 мая он встретится с главами Сербии, Египта, Бразилии, Узбекистана и премьером Словакии. А на следующий день у президента запланированы еще шесть встреч, в том числе с руководителями Лаоса, Зимбабве и Палестины.

https://ria.ru/20250507/rossiya-2014103225.html

https://ria.ru/20250504/rossiya-2014920573.html

китай

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Церемония подписания документов между Россией и Китаем Кадры с церемонии подписи документов между Россией и Китаем, проходящей после переговоров Путина и Си Цзиньпина 2025-05-08T18:00 true PT0M39S

Си Цзиньпин поблагодарил Путина за гостеприимный прием Си Цзиньпин заявил, что провел с Путиным обстоятельные и плодотворные переговоры – лидеры стран вышли на ряд новых договоренностей. Председатель КНР также поблагодарил Путина за гостеприимный прием. 2025-05-08T18:00 true PT1M01S

Путин: "Переговоры России и Китая прошли в теплой, товарищеской атмосфере" Переговоры России и Китая прошли в теплой, товарищеской атмосфере, были содержательными и продуктивными, сообщил Путин 2025-05-08T18:00 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

китай, москва, россия, си цзиньпин, владимир путин, оон, сила сибири — 2, юрий ушаков