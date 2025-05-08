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Авария на угольной шахте "Распадская" в 2010 году

Авария на угольной шахте "Распадская" в 2010 году - РИА Новости, 08.05.2025

Авария на угольной шахте "Распадская" в 2010 году

В ночь на 9 мая 2010 года в городе Междуреченске Кемеровской области на шахте "Распадская" произошла авария, которая унесла жизни 91 человека, еще 133 шахтера... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T00:39:00+03:00

2025-05-08T00:39:00+03:00

2025-05-08T00:39:00+03:00

справки

шахта "распадская"

междуреченск

происшествия

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В ночь на 9 мая 2010 года в городе Междуреченске Кемеровской области на шахте "Распадская" произошла авария, которая унесла жизни 91 человека, еще 133 шахтера получили травмы различной степени тяжести. В результате поисковых работ были найдены тела 80 человек, 11 горняков длительное время считались без вести пропавшими. В декабре 2010 года суд Междуреченска признал их погибшими. На шахте "Распадская" с интервалом в четыре часа прогремели два взрыва метана. Первый взрыв произошел 8 мая 2010 года в 20.55 мск. В этот момент под землей находились 359 человек. Повторный, более мощный взрыв прогремел, когда в шахту спустились спасатели. По мнению ученых, предотвратить или локализовать второй взрыв было невозможно. После обследования тел погибших шахтеров, следствие пришло к выводу: более половины погибших на шахте "Распадская" задохнулись от паров газа. Некоторые из погибших не имели так называемых самоспасателей – специальных приборов с запасом кислорода, которые выдаются шахтерам перед входом в забой на случай аварийной ситуации. Большинство тех, кто успел воспользоваться самоспасателем, вышли на поверхность.В июле 2010 года Ростехнадзор очертил круг лиц, которых счел потенциально причастными к аварии на кузбасской шахте, в списке находились около 15 человек. В феврале 2016 года было завершено расследование по уголовному делу о взрывах в горных выработках шахты "Распадская". В качестве обвиняемых были привлечены технический директор ЗАО "Распадская угольная компания" Анатолий Рыжов, директор ОАО "Распадская" – заместитель генерального директора ЗАО "Распадская угольная компания" Игорь Волков, главный инженер ОАО "Распадская" Андрей Дружинин, командир Новокузнецкого отдельного военизированного горноспасательного отряда Александр Апальков, начальник службы вентиляции, дегазации и профилактики Владислав Вальц, начальник участка вентиляции и техники безопасности Вячеслав Радцев, начальник смены Игорь Белов. Им инкриминировалось совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Кроме того, государственному инспектору Междуреченского территориального отдела горного надзора управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Кемеровской области Федору Веремеенко было предъявлено обвинение по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).По версии следствия, 8 мая 2010 года в горных выработках угольной шахты "Распадская" Кемеровской области взорвалась метановоздушная смесь и угольная пыль. На следующий день произошел повторный взрыв. Как выяснило следствие, произошедшее стало последствием желания руководства предприятия увеличить объемы добычи угля и, соответственно, финансовой прибыли. Основным проектом, разработанным научно-исследовательским институтом, был предусмотрен безопасный объем добычи угля в размере, не превышающем восемь тысяч тонн в сутки на участок. Рыжов, Дружинин, Волков, Вальц и Радцев разработали и утвердили собственную техническую документацию в нарушение установленных правил безопасности, согласно которой добыча угля соответственно достигала 21,5 тысяч тонн. В обязанности Веремеенко входил контроль за организацией выполнения пылевзрывозащитных мероприятий на шахте, который фактически не был осуществлен.8 мая 2010 года начальник смены Белов утвердил наряды на выполнение работ в шахте, достоверно зная о взрывоопасной обстановке на ней. В результате системных нарушений правил безопасности произошел первый взрыв, повлекший гибель 65 человек.По данным следствия, по утвержденному плану ликвидации аварии, руководить ей должен был главный инженер Дружинин, который фактически самоустранился от выполнения возложенных на него обязанностей. Принять руководство на себя или назначить ответственного за выполнение должен был технический директор Рыжов, который также не предпринял необходимых мер. Вместо этого начальник смены Белов и директор шахты Волков направили не менее 140 работников следующей смены для герметизации надшахтных зданий в условиях реальной угрозы повторного взрыва. В свою очередь, командир горноспасательного отряда Апальков отправил подчиненных, не имеющих статуса спасателя, также для установления обстоятельств аварии и спасения находящихся в шахте людей. Следствие установило, что к тому моменту спасти их уже не представлялось возможным, что было достоверно известно руководителю отряда. Апальков также знал о взрывоопасной концентрация метана в шахте и неизбежности повторного взрыва, который и произошел в момент спуска людей по горным выработкам шахты. В его эпицентре оказались 19 человек, шансов выжить у них не было. Помимо этого, погиб один горноспасатель и шестеро сотрудников следующей смены, находящиеся на поверхности.Рассматривалось дело в суде Междуреченска. В течение четырех лет суд одно за другим удовлетворил ходатайства обвиняемых о прекращении уголовного дела по истечению сроков давности. Только в отношении Игоря Волкова дело было закрыто в связи с его смертью. Последним от уголовной ответственности был освобожден Анатолий Рыжов. В начале апреля 2020 года стало известно, что Междуреченский городской суд прекратил уголовное дело по истечению сроков давности.Как сообщалось на сайте суда, в соответствии с изменениями, внесенными в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, преступления, в которых обвинялись фигуранты дела "Распадской", с 2018 года относятся к преступлениям средней тяжести с неосторожной формой вины. В то же время по итогам расследования причин трагедии в России был разработан комплекс мер, направленных на устранение нарушений норм безопасности в угольной отрасли. В августе 2012 года в Междуреченске в память о горняках, погибших на шахте "Распадская", была открыта часовня. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

междуреченск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, шахта "распадская", междуреченск, происшествия