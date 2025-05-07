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"Горячо любим": в Киеве раскрыли страшную правду о Зеленском - РИА Новости, 07.05.2025
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02:54 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/zelenskiy-2015424988.html
"Горячо любим": в Киеве раскрыли страшную правду о Зеленском
"Горячо любим": в Киеве раскрыли страшную правду о Зеленском - РИА Новости, 07.05.2025
"Горячо любим": в Киеве раскрыли страшную правду о Зеленском
Немецкая политическая элита последовала примеру Владимира Зеленского, начав запрещать политические партии в стране, заявил депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T02:54:00+03:00
2025-05-07T02:54:00+03:00
в мире
германия
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владимир зеленский
александр дубинский
тино крупалла
верховная рада украины
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Немецкая политическая элита последовала примеру Владимира Зеленского, начав запрещать политические партии в стране, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Немцы тут всего лишь пользователи идей, которые наш Зедольф апробировал на украинцах", — написал он.По его словам, именно постсоветская республика под руководством Зеленского показала Европе, как можно избавляться от неугодных политических конкурентов."За что так горячо и любим в Европе", — сыронизировал Дубинский.В минувшую пятницу ведомство по охране конституции Германии приписало Альтернативе для Германии (АдГ) статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, в ряде недавних опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок ХДС/ХСС.Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическим институтам страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ. В понедельник партия подала судебный иск против федерального ведомства по охране конституции.В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалось в экстремизме, это считается более низким уровнем угрозы. В июне позапрошлого года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета "Альтернативы для Германии" выполнены. Сама АдГ обвиняет власти ФРГ в травле партии и подавлении инакомыслия.
https://ria.ru/20250507/ulyanov-2015424408.html
https://ria.ru/20250506/es-2015397868.html
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в мире, германия, киев, европа, владимир зеленский, александр дубинский, тино крупалла, верховная рада украины, хдс/хсс, институт прав человека
В мире, Германия, Киев, Европа, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Тино Крупалла, Верховная Рада Украины, ХДС/ХСС, Институт прав человека
"Горячо любим": в Киеве раскрыли страшную правду о Зеленском

Дубинский: Зеленский показал Германии, что можно запрещать партии

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Немецкая политическая элита последовала примеру Владимира Зеленского, начав запрещать политические партии в стране, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
"Немцы тут всего лишь пользователи идей, которые наш Зедольф апробировал на украинцах", — написал он.
Владимир Зеленский и Майя Санду - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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По его словам, именно постсоветская республика под руководством Зеленского показала Европе, как можно избавляться от неугодных политических конкурентов.
"За что так горячо и любим в Европе", — сыронизировал Дубинский.
В минувшую пятницу ведомство по охране конституции Германии приписало Альтернативе для Германии (АдГ) статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, в ряде недавних опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок ХДС/ХСС.
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Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическим институтам страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ. В понедельник партия подала судебный иск против федерального ведомства по охране конституции.
В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалось в экстремизме, это считается более низким уровнем угрозы. В июне позапрошлого года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета "Альтернативы для Германии" выполнены. Сама АдГ обвиняет власти ФРГ в травле партии и подавлении инакомыслия.
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В миреГерманияКиевЕвропаВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийТино КрупаллаВерховная Рада УкраиныХДС/ХССИнститут прав человека
 
 
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