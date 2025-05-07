"Горячо любим": в Киеве раскрыли страшную правду о Зеленском
Дубинский: Зеленский показал Германии, что можно запрещать партии
© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Немецкая политическая элита последовала примеру Владимира Зеленского, начав запрещать политические партии в стране, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
"Немцы тут всего лишь пользователи идей, которые наш Зедольф апробировал на украинцах", — написал он.
По его словам, именно постсоветская республика под руководством Зеленского показала Европе, как можно избавляться от неугодных политических конкурентов.
"За что так горячо и любим в Европе", — сыронизировал Дубинский.
В минувшую пятницу ведомство по охране конституции Германии приписало Альтернативе для Германии (АдГ) статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, в ряде недавних опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок ХДС/ХСС.
Сопредседатели "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическим институтам страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ. В понедельник партия подала судебный иск против федерального ведомства по охране конституции.
В 2023 году федеральное ведомство по охране конституции Германии признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. На федеральном уровне партия до недавних пор лишь подозревалось в экстремизме, это считается более низким уровнем угрозы. В июне позапрошлого года Институт прав человека ФРГ опубликовал доклад, согласно которому условия для запрета "Альтернативы для Германии" выполнены. Сама АдГ обвиняет власти ФРГ в травле партии и подавлении инакомыслия.