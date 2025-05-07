Вучич вручит орден патриарху Кириллу
Вучич заявил, что в четверг встретится с патриархом Кириллом и вручит ему орден
Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 7 мая - РИА Новости. Сербский президент Александр Вучич в ходе визита в Россию заявил, что в четверг планирует встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которому вручит государственную награду Сербии.
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"Завтра ожидаю встречу с Кириллом, чтобы вручить ему орден", - сказал президент Сербии журналистам, трансляцию его выступления вело Радио и телевидение Сербии.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил на брифинге во вторник, что российский лидер Владимир Путин и Вучич на встрече в пятницу обсудят двусторонние отношения и положение дел на Балканах.
"С Путиным - обо всех важных двусторонних вопросах: начиная от газоснабжения, "Нефтяной индустрии Сербии", железных дорого, Единого диспетчерского центра до нашего политического сотрудничества. Не забывайте, что Россия не признала независимость Косово. Возникает вопрос: есть ли у нас выбор, можем ли отказаться от Косово и Метохии? Мой мандат истекает через год, такое мне и в голову не приходит. Если ЕС хочет кого-то наказывать, пусть наказывает меня", - указал сербский лидер.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас предостерегла лидеров стран-кандидатов и действующих государств-членов Евросоюза от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал Путину приехать в Москву на День Победы и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина. Навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) революционера Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2 953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше 7 тысяч погибших бойцов Красной Армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллиона человек.