https://ria.ru/20250507/vuchich-2015706392.html

Вучич вручит орден патриарху Кириллу

Вучич вручит орден патриарху Кириллу - РИА Новости, 07.05.2025

Вучич вручит орден патриарху Кириллу

Сербский президент Александр Вучич в ходе визита в Россию заявил, что в четверг планирует встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которому вручит... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T23:01:00+03:00

2025-05-07T23:01:00+03:00

2025-05-07T23:02:00+03:00

религия

в мире

сербия

россия

москва

александр вучич

владимир путин

юрий ушаков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781248004_0:0:2837:1595_1920x0_80_0_0_dbf980b8237d67b20ca2e9796435aa6a.jpg

БЕЛГРАД, 7 мая - РИА Новости. Сербский президент Александр Вучич в ходе визита в Россию заявил, что в четверг планирует встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которому вручит государственную награду Сербии. Вучич в среду прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы над фашизмом. По приезду он поблагодарил в соцсетях российскую строну за гостеприимство и указал, что гордится борьбой сербского народа с фашизмом во Второй мировой войне и чтит огромную помощь Красной Армии. "Завтра ожидаю встречу с Кириллом, чтобы вручить ему орден", - сказал президент Сербии журналистам, трансляцию его выступления вело Радио и телевидение Сербии. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил на брифинге во вторник, что российский лидер Владимир Путин и Вучич на встрече в пятницу обсудят двусторонние отношения и положение дел на Балканах. "С Путиным - обо всех важных двусторонних вопросах: начиная от газоснабжения, "Нефтяной индустрии Сербии", железных дорого, Единого диспетчерского центра до нашего политического сотрудничества. Не забывайте, что Россия не признала независимость Косово. Возникает вопрос: есть ли у нас выбор, можем ли отказаться от Косово и Метохии? Мой мандат истекает через год, такое мне и в голову не приходит. Если ЕС хочет кого-то наказывать, пусть наказывает меня", - указал сербский лидер. Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас предостерегла лидеров стран-кандидатов и действующих государств-членов Евросоюза от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал Путину приехать в Москву на День Победы и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина. Навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) революционера Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2 953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше 7 тысяч погибших бойцов Красной Армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллиона человек.

https://ria.ru/20250507/gosduma-2015668473.html

https://ria.ru/20250507/vuchich-2015593008.html

https://ria.ru/20250507/baku-2015571560.html

сербия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сербия, россия, москва, александр вучич, владимир путин, юрий ушаков, нефтяная индустрия сербии, евросоюз, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь