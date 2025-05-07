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Вучич вручит орден патриарху Кириллу - РИА Новости, 07.05.2025
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Религия
 
23:01 07.05.2025 (обновлено: 23:02 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/vuchich-2015706392.html
Вучич вручит орден патриарху Кириллу
Вучич вручит орден патриарху Кириллу - РИА Новости, 07.05.2025
Вучич вручит орден патриарху Кириллу
Сербский президент Александр Вучич в ходе визита в Россию заявил, что в четверг планирует встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которому вручит... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T23:01:00+03:00
2025-05-07T23:02:00+03:00
религия
в мире
сербия
россия
москва
александр вучич
владимир путин
юрий ушаков
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БЕЛГРАД, 7 мая - РИА Новости. Сербский президент Александр Вучич в ходе визита в Россию заявил, что в четверг планирует встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которому вручит государственную награду Сербии. Вучич в среду прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы над фашизмом. По приезду он поблагодарил в соцсетях российскую строну за гостеприимство и указал, что гордится борьбой сербского народа с фашизмом во Второй мировой войне и чтит огромную помощь Красной Армии. "Завтра ожидаю встречу с Кириллом, чтобы вручить ему орден", - сказал президент Сербии журналистам, трансляцию его выступления вело Радио и телевидение Сербии. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил на брифинге во вторник, что российский лидер Владимир Путин и Вучич на встрече в пятницу обсудят двусторонние отношения и положение дел на Балканах. "С Путиным - обо всех важных двусторонних вопросах: начиная от газоснабжения, "Нефтяной индустрии Сербии", железных дорого, Единого диспетчерского центра до нашего политического сотрудничества. Не забывайте, что Россия не признала независимость Косово. Возникает вопрос: есть ли у нас выбор, можем ли отказаться от Косово и Метохии? Мой мандат истекает через год, такое мне и в голову не приходит. Если ЕС хочет кого-то наказывать, пусть наказывает меня", - указал сербский лидер. Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас предостерегла лидеров стран-кандидатов и действующих государств-членов Евросоюза от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал Путину приехать в Москву на День Победы и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина. Навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) революционера Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2 953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше 7 тысяч погибших бойцов Красной Армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллиона человек.
https://ria.ru/20250507/gosduma-2015668473.html
https://ria.ru/20250507/vuchich-2015593008.html
https://ria.ru/20250507/baku-2015571560.html
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в мире, сербия, россия, москва, александр вучич, владимир путин, юрий ушаков, нефтяная индустрия сербии, евросоюз, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, В мире, Сербия, Россия, Москва, Александр Вучич, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Нефтяная индустрия Сербии, Евросоюз, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
Вучич вручит орден патриарху Кириллу

Вучич заявил, что в четверг встретится с патриархом Кириллом и вручит ему орден

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент республики Сербии Александр Вучич
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 7 мая - РИА Новости. Сербский президент Александр Вучич в ходе визита в Россию заявил, что в четверг планирует встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которому вручит государственную награду Сербии.
Вучич в среду прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы над фашизмом. По приезду он поблагодарил в соцсетях российскую строну за гостеприимство и указал, что гордится борьбой сербского народа с фашизмом во Второй мировой войне и чтит огромную помощь Красной Армии.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
В ГД прокомментировали отказ Литвы и Латвии разрешить пролет борта Вучича
Вчера, 19:22
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"Завтра ожидаю встречу с Кириллом, чтобы вручить ему орден", - сказал президент Сербии журналистам, трансляцию его выступления вело Радио и телевидение Сербии.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил на брифинге во вторник, что российский лидер Владимир Путин и Вучич на встрече в пятницу обсудят двусторонние отношения и положение дел на Балканах.
"С Путиным - обо всех важных двусторонних вопросах: начиная от газоснабжения, "Нефтяной индустрии Сербии", железных дорого, Единого диспетчерского центра до нашего политического сотрудничества. Не забывайте, что Россия не признала независимость Косово. Возникает вопрос: есть ли у нас выбор, можем ли отказаться от Косово и Метохии? Мой мандат истекает через год, такое мне и в голову не приходит. Если ЕС хочет кого-то наказывать, пусть наказывает меня", - указал сербский лидер.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас предостерегла лидеров стран-кандидатов и действующих государств-членов Евросоюза от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал Путину приехать в Москву на День Победы и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Посол России назвал запрет Вучичу на поездку в Москву проявлением нацизма
Вчера, 16:25
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина. Навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) революционера Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2 953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше 7 тысяч погибших бойцов Красной Армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллиона человек.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Самолет Вучича сделал по пути в Москву вынужденную посадку в Баку
Вчера, 15:43
 
РелигияВ миреСербияРоссияМоскваАлександр ВучичВладимир ПутинЮрий УшаковНефтяная индустрия СербииЕвросоюзПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
 
 
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