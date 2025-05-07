https://ria.ru/20250507/vuchich-2015626508.html
Вучич прибыл в Москву
Вучич прибыл в Москву - РИА Новости, 07.05.2025
Вучич прибыл в Москву
Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Россию, где 9 мая примет участие в праздновании Дня Победы над фашизмом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T17:39:00+03:00
2025-05-07T17:39:00+03:00
2025-05-07T18:02:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
москва
балканы
александр вучич
юрий ушаков
владимир путин
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Россию, где 9 мая примет участие в праздновании Дня Победы над фашизмом, передает корреспондент РИА Новости.Во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил на брифинге, что российский лидер Владимир Путин и Вучич на встрече 9 мая обсудят двусторонние отношения и положение дел на Балканах.Сербские СМИ сообщили во вторник, что власти Латвии и Литвы запретили перелет в воздушном пространстве страны самолета Вучича на пути в Россию на празднование 80-летия Победы 9 мая.
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Прибытие Президента Сербии Вучича в Москву
Президент Сербии Вучич прилетел в Москву, передает корреспондент РИА Новости
2025-05-07T17:39
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РИА Новости
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80-летие победы в великой отечественной войне, россия, москва, балканы, александр вучич, юрий ушаков, владимир путин, сербия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва, Балканы, Александр Вучич, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Сербия