https://ria.ru/20250507/vuchich-2015626508.html

Вучич прибыл в Москву

Вучич прибыл в Москву - РИА Новости, 07.05.2025

Вучич прибыл в Москву

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Россию, где 9 мая примет участие в праздновании Дня Победы над фашизмом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T17:39:00+03:00

2025-05-07T17:39:00+03:00

2025-05-07T18:02:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

москва

балканы

александр вучич

юрий ушаков

владимир путин

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Россию, где 9 мая примет участие в праздновании Дня Победы над фашизмом, передает корреспондент РИА Новости.Во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил на брифинге, что российский лидер Владимир Путин и Вучич на встрече 9 мая обсудят двусторонние отношения и положение дел на Балканах.Сербские СМИ сообщили во вторник, что власти Латвии и Литвы запретили перелет в воздушном пространстве страны самолета Вучича на пути в Россию на празднование 80-летия Победы 9 мая.​

https://ria.ru/20250507/mid-2015599740.html

россия

москва

балканы

сербия

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Прибытие Президента Сербии Вучича в Москву Президент Сербии Вучич прилетел в Москву, передает корреспондент РИА Новости 2025-05-07T17:39 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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80-летие победы в великой отечественной войне, россия, москва, балканы, александр вучич, юрий ушаков, владимир путин, сербия