https://ria.ru/20250507/vuchich-2015593008.html

Посол России назвал запрет Вучичу на поездку в Москву проявлением нацизма

Посол России назвал запрет Вучичу на поездку в Москву проявлением нацизма - РИА Новости, 07.05.2025

Посол России назвал запрет Вучичу на поездку в Москву проявлением нацизма

Запрет со стороны Запада на поездку сербского президента Александра Вучича в Москву на празднование 80-летия Победы над фашизмом 9 мая является проявлением... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T16:25:00+03:00

2025-05-07T16:25:00+03:00

2025-05-07T16:25:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

россия

москва

сербия

александр вучич

александр боцан-харченко

ана брнабич

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_0:1:3086:1737_1920x0_80_0_0_6106ca313a50f5f5093ee618208eb75b.jpg

БЕЛГРАД, 7 мая - РИА Новости. Запрет со стороны Запада на поездку сербского президента Александра Вучича в Москву на празднование 80-летия Победы над фашизмом 9 мая является проявлением неонацизма, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. В среду в посольстве РФ в Белграде состоялся прием в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. У входа в зал гостей встречали Боцан-Харченко и российский военный атташе, генерал-майор Геннадий Можаев с супругами и коллегами. Прибыли премьер Сербии Джуро Мацут, председатель Скупщины (парламента) Ана Брнабич, патриарх Сербский Порфирий, министр обороны республики Братислав Гашич, другие члены правительства, политические, общественные и вероисповедальные деятели, иностранные послы и дипломаты. "Сейчас нацизм поднимает голову, особенно в Европе. Примеров и доказательств этого - бесчисленное множество. Последний - запрет для президента Сербии лететь в Москву. Запрет человеку участвовать в празднованиях в честь Победы может трактоваться только как неонацизм", - сказал посол России собравшимся. Боцан-Харченко напомнил, что утром в среду провел встречу с Вучичем в Белграде. "Он отправился в Москву. У него будет встреча с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным. Его визит подтвердит нашу общую позицию относительно истории, Дня Победы, недопустимости возвеличивания нацизма и гитлеровской Германии и будет способствовать двусторонним отношениям и сотрудничеству между РФ и Сербией", - отметил посол РФ в республике. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил на брифинге во вторник, что Путин и Вучич на встрече 9 мая обсудят двусторонние отношения и положение дел на Балканах. Сербские СМИ сообщили в тот же день, что власти Литвы и Латвии запретили перелет в воздушном пространстве страны самолета Вучича на пути в Россию на празднование 80-летия Победы 9 мая. Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас предостерегла лидеров стран-кандидатов и действующих государств-членов Евросоюза от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал Путину приехать в Москву на День Победы и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина. Навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) революционера Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2 953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше 7 тысяч погибших бойцов Красной Армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллиона человек.

https://ria.ru/20250507/vuchich-2015572864.html

https://ria.ru/20250507/baku-2015571560.html

россия

москва

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, москва, сербия, александр вучич, александр боцан-харченко, ана брнабич, парад победы