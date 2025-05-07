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Посол России назвал запрет Вучичу на поездку в Москву проявлением нацизма - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:25 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/vuchich-2015593008.html
Посол России назвал запрет Вучичу на поездку в Москву проявлением нацизма
Посол России назвал запрет Вучичу на поездку в Москву проявлением нацизма - РИА Новости, 07.05.2025
Посол России назвал запрет Вучичу на поездку в Москву проявлением нацизма
Запрет со стороны Запада на поездку сербского президента Александра Вучича в Москву на празднование 80-летия Победы над фашизмом 9 мая является проявлением... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T16:25:00+03:00
2025-05-07T16:25:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
россия
москва
сербия
александр вучич
александр боцан-харченко
ана брнабич
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БЕЛГРАД, 7 мая - РИА Новости. Запрет со стороны Запада на поездку сербского президента Александра Вучича в Москву на празднование 80-летия Победы над фашизмом 9 мая является проявлением неонацизма, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. В среду в посольстве РФ в Белграде состоялся прием в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. У входа в зал гостей встречали Боцан-Харченко и российский военный атташе, генерал-майор Геннадий Можаев с супругами и коллегами. Прибыли премьер Сербии Джуро Мацут, председатель Скупщины (парламента) Ана Брнабич, патриарх Сербский Порфирий, министр обороны республики Братислав Гашич, другие члены правительства, политические, общественные и вероисповедальные деятели, иностранные послы и дипломаты. "Сейчас нацизм поднимает голову, особенно в Европе. Примеров и доказательств этого - бесчисленное множество. Последний - запрет для президента Сербии лететь в Москву. Запрет человеку участвовать в празднованиях в честь Победы может трактоваться только как неонацизм", - сказал посол России собравшимся. Боцан-Харченко напомнил, что утром в среду провел встречу с Вучичем в Белграде. "Он отправился в Москву. У него будет встреча с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным. Его визит подтвердит нашу общую позицию относительно истории, Дня Победы, недопустимости возвеличивания нацизма и гитлеровской Германии и будет способствовать двусторонним отношениям и сотрудничеству между РФ и Сербией", - отметил посол РФ в республике. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил на брифинге во вторник, что Путин и Вучич на встрече 9 мая обсудят двусторонние отношения и положение дел на Балканах. Сербские СМИ сообщили в тот же день, что власти Литвы и Латвии запретили перелет в воздушном пространстве страны самолета Вучича на пути в Россию на празднование 80-летия Победы 9 мая. Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас предостерегла лидеров стран-кандидатов и действующих государств-членов Евросоюза от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал Путину приехать в Москву на День Победы и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина. Навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) революционера Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2 953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше 7 тысяч погибших бойцов Красной Армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллиона человек.
https://ria.ru/20250507/vuchich-2015572864.html
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в мире, россия, москва, сербия, александр вучич, александр боцан-харченко, ана брнабич, парад победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Москва, Сербия, Александр Вучич, Александр Боцан-Харченко, Ана Брнабич, Парад Победы
Посол России назвал запрет Вучичу на поездку в Москву проявлением нацизма

Посол Боцан-Харченко: запрет Вучича на поездку в Москву — проявление неонацизма

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 7 мая - РИА Новости. Запрет со стороны Запада на поездку сербского президента Александра Вучича в Москву на празднование 80-летия Победы над фашизмом 9 мая является проявлением неонацизма, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
В среду в посольстве РФ в Белграде состоялся прием в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. У входа в зал гостей встречали Боцан-Харченко и российский военный атташе, генерал-майор Геннадий Можаев с супругами и коллегами. Прибыли премьер Сербии Джуро Мацут, председатель Скупщины (парламента) Ана Брнабич, патриарх Сербский Порфирий, министр обороны республики Братислав Гашич, другие члены правительства, политические, общественные и вероисповедальные деятели, иностранные послы и дипломаты.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Самолет Вучича вылетел из Баку в Москву
Вчера, 15:46
"Сейчас нацизм поднимает голову, особенно в Европе. Примеров и доказательств этого - бесчисленное множество. Последний - запрет для президента Сербии лететь в Москву. Запрет человеку участвовать в празднованиях в честь Победы может трактоваться только как неонацизм", - сказал посол России собравшимся.
Боцан-Харченко напомнил, что утром в среду провел встречу с Вучичем в Белграде.
"Он отправился в Москву. У него будет встреча с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным. Его визит подтвердит нашу общую позицию относительно истории, Дня Победы, недопустимости возвеличивания нацизма и гитлеровской Германии и будет способствовать двусторонним отношениям и сотрудничеству между РФ и Сербией", - отметил посол РФ в республике.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил на брифинге во вторник, что Путин и Вучич на встрече 9 мая обсудят двусторонние отношения и положение дел на Балканах. Сербские СМИ сообщили в тот же день, что власти Литвы и Латвии запретили перелет в воздушном пространстве страны самолета Вучича на пути в Россию на празднование 80-летия Победы 9 мая.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас предостерегла лидеров стран-кандидатов и действующих государств-членов Евросоюза от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал Путину приехать в Москву на День Победы и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина. Навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) революционера Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2 953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше 7 тысяч погибших бойцов Красной Армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллиона человек.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Самолет Вучича сделал по пути в Москву вынужденную посадку в Баку
Вчера, 15:43
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреРоссияМоскваСербияАлександр ВучичАлександр Боцан-ХарченкоАна БрнабичПарад Победы
 
 
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