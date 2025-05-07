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Самолет Вучича вылетел из Баку в Москву
Самолет Вучича вылетел из Баку в Москву - РИА Новости, 07.05.2025
Самолет Вучича вылетел из Баку в Москву
Самолет президента Сербии Александра Вучича после посадки в Баку вновь направился в Москву, сообщил РИА Новости источник в бакинском аэропорту. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T15:46:00+03:00
2025-05-07T15:46:00+03:00
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БАКУ, 7 мая – РИА Новости. Самолет президента Сербии Александра Вучича после посадки в Баку вновь направился в Москву, сообщил РИА Новости источник в бакинском аэропорту."Самолет президента Сербии Вучича, направлявшийся в Москву, после посадки в Азербайджане вновь направился в направлении Москвы. На данный момент информации о причинах посадки нет", - сообщил источник.Ранее в среду в азербайджанских СМИ появилась информация о том, что самолет Вучича совершил вынужденную посадку в Азербайджане.
https://ria.ru/20250507/ulyanov-2015415739.html
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в мире, москва, сербия, александр вучич, баку
В мире, Москва, Сербия, Александр Вучич, Баку
Самолет Вучича вылетел из Баку в Москву
Самолет Вучича вылетел из Баку в Москву после вынужденной посадки