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Самолет Вучича вылетел из Баку в Москву - РИА Новости, 07.05.2025
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15:46 07.05.2025 (обновлено: 15:57 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/vuchich-2015572864.html
Самолет Вучича вылетел из Баку в Москву
Самолет Вучича вылетел из Баку в Москву - РИА Новости, 07.05.2025
Самолет Вучича вылетел из Баку в Москву
Самолет президента Сербии Александра Вучича после посадки в Баку вновь направился в Москву, сообщил РИА Новости источник в бакинском аэропорту. РИА Новости, 07.05.2025
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БАКУ, 7 мая – РИА Новости. Самолет президента Сербии Александра Вучича после посадки в Баку вновь направился в Москву, сообщил РИА Новости источник в бакинском аэропорту."Самолет президента Сербии Вучича, направлявшийся в Москву, после посадки в Азербайджане вновь направился в направлении Москвы. На данный момент информации о причинах посадки нет", - сообщил источник.Ранее в среду в азербайджанских СМИ появилась информация о том, что самолет Вучича совершил вынужденную посадку в Азербайджане.
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в мире, москва, сербия, александр вучич, баку
В мире, Москва, Сербия, Александр Вучич, Баку
Самолет Вучича вылетел из Баку в Москву

Самолет Вучича вылетел из Баку в Москву после вынужденной посадки

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАлександр Вучич
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БАКУ, 7 мая – РИА Новости. Самолет президента Сербии Александра Вучича после посадки в Баку вновь направился в Москву, сообщил РИА Новости источник в бакинском аэропорту.
"Самолет президента Сербии Вучича, направлявшийся в Москву, после посадки в Азербайджане вновь направился в направлении Москвы. На данный момент информации о причинах посадки нет", - сообщил источник.
Ранее в среду в азербайджанских СМИ появилась информация о том, что самолет Вучича совершил вынужденную посадку в Азербайджане.
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В миреМоскваСербияАлександр ВучичБаку
 
 
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