https://ria.ru/20250507/vuchich-2015506113.html

Президент Сербии вылетел в Москву, сообщил источник

Президент Сербии вылетел в Москву, сообщил источник - РИА Новости, 07.05.2025

Президент Сербии вылетел в Москву, сообщил источник

Президент Сербии Александр Вучич вылетел в Россию на празднование Дня Победы, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T12:25:00+03:00

2025-05-07T12:25:00+03:00

2025-05-07T16:35:00+03:00

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БЕЛГРАД, 7 мая — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич вылетел в Россию на празднование Дня Победы, сообщил источник РИА Новости."Президент Сербии отправился на самолете в Москву, где будет присутствовать на параде Победы на Красной площади", — сказал собеседник агентства.По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, 9 мая Владимир Путин проведет встречу с сербским коллегой. Планируется обсудить двусторонние отношения и положение дел на Балканах.При этом, как писали сербские СМИ, власти Латвии и Литвы запретили пролет самолета Вучича в их воздушном пространстве. А в ЕС предостерегали лидеров стран-кандидатов и действующих членов от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал Путину приехать в Москву на День Победы и приедет, но без представителей сербского правительства и армии, чтобы они не попали под санкции.Сербию освободили от нацистов в ходе Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за Белград участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинских фронтов под командованием маршала Федора Толбухина. Навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.В центре Белграда находится мемориал в честь павших при освобождении города 2953 бойцов югославской армии и 940 солдат и офицеров Красной армии. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории похоронены свыше семи тысяч погибших советских солдат. Югославии участие во Второй мировой войне, по официальным данным 1945 года, стоило более чем 1,7 миллиона человек.

https://ria.ru/20250503/pamyat-2014796669.html

https://ria.ru/20250425/serbiya-2013527581.html

https://ria.ru/20250507/ulyanov-2015415739.html

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сербия, 80-летие победы в великой отечественной войне, евросоюз, владимир путин, александр вучич, москва, югославия, юрий ушаков