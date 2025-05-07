https://ria.ru/20250507/vuchich-2015413782.html

Власти Латвии вслед за Литвой запретили перелет Вучича в Россию

Власти Латвии вслед за Литвой запретили перелет Вучича в Россию - РИА Новости, 07.05.2025

Власти Латвии вслед за Литвой запретили перелет Вучича в Россию

Власти Латвии вслед за Литвой запретили перелет в воздушном пространстве страны самолета президента Сербии Александра Вучича на пути в Россию на празднование... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T00:09:00+03:00

2025-05-07T00:09:00+03:00

2025-05-07T00:41:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

литва

сербия

александр вучич

владимир путин

юрий ушаков

евросоюз

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БЕЛГРАД, 6 мая — РИА Новости. Власти Латвии вслед за Литвой запретили перелет в воздушном пространстве страны самолета президента Сербии Александра Вучича на пути в Россию на празднование 80-летия Победы 9 мая, пишет портал издания "Вечерне новости" со ссылкой на источник. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил на брифинге во вторник, что российский лидер Владимир Путин и Вучич на встрече 9 мая обсудят двусторонние отношения и положение дел на Балканах. "Латвийские власти из-за, как они указали, "политической чувствительности и цели полета" запретили перелет сербского самолета", - передает портал, который ранее сообщил, что Вучичу запрещен перелет над Литвой в Россию из-за "технической и дипломатической чувствительности". Ранее в ЕС предостерегли лидеров стран-кандидатов и действующих членов ЕС от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал российскому лидеру Владимиру Путину приехать в Москву на День Победы над фашизмом и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллиона человек.

https://ria.ru/20250504/serbiya-2014823243.html

https://ria.ru/20250430/serbiya-2014390730.html

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россия, литва, сербия, александр вучич, владимир путин, юрий ушаков, евросоюз, 80-летие победы в великой отечественной войне