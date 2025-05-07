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Марочко: ВСУ перебросили под Григоровку дроноводов отдельного полка "К-2"
Марочко: ВСУ перебросили под Григоровку дроноводов отдельного полка "К-2" - РИА Новости, 07.05.2025
Марочко: ВСУ перебросили под Григоровку дроноводов отдельного полка "К-2"
Украинское командование задействовало в районе Григоровки в кременских лесах подразделение “К-2” из отдельного полка беспилотных систем, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T08:21:00+03:00
2025-05-07T08:21:00+03:00
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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Украинское командование задействовало в районе Григоровки в кременских лесах подразделение “К-2” из отдельного полка беспилотных систем, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Для стабилизации ситуации в районе Белогоровки и кременских лесах украинское командование задействовало в данном районе военнослужащих 20-го отдельного полка беспилотных систем "К — 2" (20 ОПБпС)", - рассказал эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные. Марочко заявил, что в задачи данного подразделения входит не допустить освобождение российскими силами населенного пункта Григоровка и продвижения наших войск на других участках этого направления.
https://ria.ru/20250507/spetsoperatsiya-2015438389.html
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в мире, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко
Марочко: ВСУ перебросили под Григоровку дроноводов отдельного полка "К-2"
Марочко: ВСУ перебросили под Григоровку в ЛНР дроноводов отдельного полка "К-2"