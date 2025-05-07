https://ria.ru/20250507/vrach-2015423866.html

Гериатр рассказала, как пожилым провести праздники с пользой для здоровья

Гериатр рассказала, как пожилым провести праздники с пользой для здоровья - РИА Новости, 07.05.2025

Гериатр рассказала, как пожилым провести праздники с пользой для здоровья

Подвижность, свежий воздух и контакт с природой во время майских праздников помогут пожилым людям продлить активное долголетие, важно уделять время и общению с... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T02:28:00+03:00

2025-05-07T02:28:00+03:00

2025-05-07T02:28:00+03:00

общество

россия

ольга ткачева

российская академия наук

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Подвижность, свежий воздух и контакт с природой во время майских праздников помогут пожилым людям продлить активное долголетие, важно уделять время и общению с друзьями и родственниками, рассказала РИА Новости главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева. "Майские праздники - отличное время для восстановления сил, общения и мягкой адаптации организма к летнему сезону. Это не повод с головой уйти в посадки или в срочную перекопку огорода. Для пожилых людей важно использовать это время с пользой, но без чрезмерных нагрузок. Подвижность, свежий воздух и контакт с природой действительно продлевают активное долголетие - но только если всё в меру", - рассказал Ткачева. По ее словам, очень важно уделять время общению - это мощный ресурс для эмоционального и когнитивного здоровья. "Встретьтесь с соседями, пригласите внуков, устройте семейный обед на свежем воздухе. Даже совместное чаепитие на веранде может оказаться не менее полезным, чем утренняя зарядка: ведь оно снижает уровень тревожности и дарит ощущение включенности в жизнь. И помните: отдых тоже должен быть активным, но в разумных рамках", - отметила врач. Собеседница агентства добавила, что майские дни можно провести с пользой для тела и души - без риска для здоровья, если соблюдать умеренность, прислушиваться к своему организму и не гнаться за объемами работ.

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общество, россия, ольга ткачева, российская академия наук