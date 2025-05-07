https://ria.ru/20250507/vov-2015614708.html

Красносельский обвинил Молдавию в фальсификации итогов ВОВ

Красносельский обвинил Молдавию в фальсификации итогов ВОВ - РИА Новости, 07.05.2025

Красносельский обвинил Молдавию в фальсификации итогов ВОВ

В Молдавии фальсифицируют результаты Великой Отечественной войны, заявил в среду глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T17:17:00+03:00

2025-05-07T17:17:00+03:00

2025-05-07T17:17:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

германия

вадим красносельский

майя санду

великая отечественная война (1941-1945)

приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. В Молдавии фальсифицируют результаты Великой Отечественной войны, заявил в среду глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Мы наблюдаем не то что попытки, это уже не попытки, это уже практика изменения истории, фальсификации результатов Великой Отечественной и Второй мировой войны. Мы видим, как освободители называются оккупантами, это пишут в учебниках истории Молдовы. А изверги нацисты (называются – ред.) освободителями, такие как (румынский диктатор Ион – ред.) Антонеску и его прихвостни", – сказал Красносельский, выступая на открытии государственного праздничного концерта "Навечно в памяти народной". Лидер Приднестровья обратил внимание на случаи оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны в ряде стран. По его словам, зачастую это делают люди, которые родились еще во время Советского Союза. "Пытаются с фронтовиков сорвать георгиевскую ленту, ордена и медали. Очень хочется им задать вопрос, а когда вы стали такими? Назовите дату, год, день, что произошло? Ведь вы ходили детьми со своими отцами и дедами на братские могилы, вы возлагали цветы могилам павших. Что произошло? В каком моменте вас удалось одурманить, развести, извините за сленг, чтобы вы поверили, что ваши деды и отцы оккупанты? Как это вообще возможно понять?" - спросил Красносельский. Глава ПМР уверен, что данные действия являются результатом специальной программы, которая началась с момента развала Советского Союза. "В Приднестровье особый народ с особым складом… Мы другие, потому что мы не изменили своих принципов. Мы помним свою историю. И у нас нет дня, когда мы стали ненавидеть фронтовиков, понимаете? И не будет такого дня, я убежден в этом, в Приднестровье. И каждый из нас должен своими силами бороться с этой чумной пропагандой. Пропагандой нацизма и фашизма , - подчеркнул Красносельский. Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун назвал эти заявления дезинформацией, заявив, что новые учебники отражают объективный подход к историческим событиям. Оппозиция в Молдавии неоднократно поднимала вопрос опасности искажения истории. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250507/moldaviya-2015435797.html

https://ria.ru/20250506/moldaviya-2015400806.html

https://ria.ru/20250506/moldavija-2015194952.html

молдавия

кишинев

германия

приднестровская молдавская республика

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в мире, молдавия, кишинев, германия, вадим красносельский, майя санду, великая отечественная война (1941-1945), приднестровская молдавская республика