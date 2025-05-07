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В Мордовии появился фейковый Telegram-канала главы республики - РИА Новости, 07.05.2025
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18:06 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/vlasti-2015633804.html
В Мордовии появился фейковый Telegram-канала главы республики
В Мордовии появился фейковый Telegram-канала главы республики - РИА Новости, 07.05.2025
В Мордовии появился фейковый Telegram-канала главы республики
Власти Мордовии предупредили о появлении фейкового Telegram-канала главы республики Артема Здунова и призвали "не вестись на провокации". РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T18:06:00+03:00
2025-05-07T18:06:00+03:00
политика
артем здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая – РИА Новости. Власти Мордовии предупредили о появлении фейкового Telegram-канала главы республики Артема Здунова и призвали "не вестись на провокации". "Враги-укрофашисты создали в сети фейковый телеграм-канал с именем главы Мордовии. Скопировали аватар, оформление и выложили пост со сгенерированным нейросетью фейковым видеообращением", - говорится в официальном Telegram-канале органов власти Мордовии. Власти региона призвали жителей Мордовии "не вестись на провокации".
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политика, артем здунов
Политика, Артем Здунов
В Мордовии появился фейковый Telegram-канала главы республики

Власти Мордовии предупредили о появлении фейкового Telegram-канала Здунова

© Фото : пресс-служба главы республики МордовияГлава Мордовии Артем Здунов
Глава Мордовии Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фото : пресс-служба главы республики Мордовия
Глава Мордовии Артем Здунов . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая – РИА Новости. Власти Мордовии предупредили о появлении фейкового Telegram-канала главы республики Артема Здунова и призвали "не вестись на провокации".
"Враги-укрофашисты создали в сети фейковый телеграм-канал с именем главы Мордовии. Скопировали аватар, оформление и выложили пост со сгенерированным нейросетью фейковым видеообращением", - говорится в официальном Telegram-канале органов власти Мордовии.
Власти региона призвали жителей Мордовии "не вестись на провокации".
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