https://ria.ru/20250507/vlasti-2015633804.html

В Мордовии появился фейковый Telegram-канала главы республики

В Мордовии появился фейковый Telegram-канала главы республики - РИА Новости, 07.05.2025

В Мордовии появился фейковый Telegram-канала главы республики

Власти Мордовии предупредили о появлении фейкового Telegram-канала главы республики Артема Здунова и призвали "не вестись на провокации". РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T18:06:00+03:00

2025-05-07T18:06:00+03:00

2025-05-07T18:06:00+03:00

политика

артем здунов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая – РИА Новости. Власти Мордовии предупредили о появлении фейкового Telegram-канала главы республики Артема Здунова и призвали "не вестись на провокации". "Враги-укрофашисты создали в сети фейковый телеграм-канал с именем главы Мордовии. Скопировали аватар, оформление и выложили пост со сгенерированным нейросетью фейковым видеообращением", - говорится в официальном Telegram-канале органов власти Мордовии. Власти региона призвали жителей Мордовии "не вестись на провокации".

https://ria.ru/20250507/mordovija-2015444760.html

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политика, артем здунов