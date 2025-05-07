https://ria.ru/20250507/vizit-2015466536.html

Си Цзиньпин начинает визит в Россию

Си Цзиньпин начинает визит в Россию - РИА Новости, 07.05.2025

Си Цзиньпин начинает визит в Россию

Председатель КНР Си Цзиньпин в среду начинает государственный визит в Россию, в рамках которого примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T00:04:00+03:00

2025-05-07T00:04:00+03:00

2025-05-07T10:19:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

китай

россия

москва

си цзиньпин

владимир путин

ван и (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824158923_0:19:2799:1593_1920x0_80_0_0_71beac5bc87fd72f3a606175019cde5e.jpg

ПЕКИН, 7 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в среду начинает государственный визит в Россию, в рамках которого примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Ранее МИД КНР сообщил, что по приглашению президента РФ Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин совершит государственный визит в Россию с 7 по 10 мая, в ходе которого примет участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Для Си Цзиньпина предстоящий визит станет 11-й по счету поездкой в Россию в качестве главы КНР. Присутствовать на Параде Победы в Москве Си Цзиньпин будет во второй раз. Впервые политик присутствовал на военном параде, приуроченном к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в мае 2015 года. Тогда глава Китая приехал в столицу России со своей супругой Пэн Лиюань. Совместная защита исторической правды Министерство иностранных дел Китая в заявлении, посвященном предстоящему визиту, подчеркивало, что участие в праздновании 80-летия победы Советского Союза в Великой Отечественной войне в Москве является важной частью визита главы КНР, а также несет глубокий смысл поддержки, которую Россия и Китай оказывают друг другу в проведении памятных мероприятий, посвященных годовщине победы в Мировой антифашистской войне (термин, принятый в Китае). "Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин достигли консенсуса о том, что (две страны - ред.) будут вместе хранить историю, чтить память павших героев, продвигать достоверный взгляд на историю Второй мировой войны, отстаивать итоги победы во Второй мировой войне и послевоенный международный порядок, а также защищать международную справедливость и беспристрастность", - сообщили в МИД КНР. Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории. Бывший директор центра безопасности управления международного военного сотрудничества Минобороны КНР, научный сотрудник центра международной безопасности и стратегии университета Цинхуа Чжоу Бо ранее в беседе с РИА Новости отмечал, что на фоне искажения некоторыми странами Запада истории Второй мировой войны Москва и Пекин должны "прилагать больше усилий для сохранения достоверного взгляда на историю". По его словам, у двух государств есть большие возможности для сотрудничества по этому вопросу. "Трудно заставить Запад всегда быть благодарным за вклад Китая и Советского Союза, но это не значит, что мы не можем что-то сделать. Например, ежегодные грандиозные военные парады в России - отличный способ сохранить память", - сказал эксперт. Посол России в Китае Игорь Моргулов ранее заявил, что Россия и Китай берут на себя особую ответственность по противодействию попыткам оправдания преступлений нацизма и милитаризма, защите исторической правды. По его словам, тот факт, что лидеры двух государств совместно почтят память павших воинов на Красной площади в Москве, продемонстрирует всему миру "нерушимое единство двух стран". Как ранее заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Китая Ван И, нерушимая дружба властей в Москве и Пекине началась с совместного сопротивления фашизму и милитаризму во Второй мировой войне. Глава МИД Китая напомнил, что этот год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, Победы в Великой Отечественной войне и Мировой антифашистской войне. Укрепление сотрудничества Москвы и Пекина Помимо участия в торжествах, посвященных годовщине Победы, в рамках визита глава КНР проведет стратегический диалог с российским президентом, в ходе которого стороны обсудят вопросы развития российско-китайских отношений, а также актуальные проблемы регионального и международного характера. В МИД КНР выразили уверенность, что "важный консенсус лидеров двух государств еще больше углубит политическое взаимное доверие между Китаем и Россией, обогатит содержание стратегического сотрудничества, поспособствует практическому сотрудничеству во всех областях". В ведомстве также подчеркнули, что Пекин и Москва продолжат "занимать четкую позицию против политики односторонних действий и запугивания, будут работать вместе для продвижения равноправной и упорядоченной многополярности мира и инклюзивной экономической глобализации". Пресс-служба Кремля ранее сообщала, что в ходе визита Си Цзиньпина планируется подписание "целого ряда" межправительственных и межведомственных документов. Научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Хао Хэ в интервью китайской государственной газете Global Times отмечал, что, хотя центральной частью визита является чествование истории, его "значение выходит за рамки двустороннего уровня, поскольку имеет решающее значение для регионального развития и глобального управления". По его словам, китайско-российское партнерство имеет большое значение для привнесения позитива в международную систему, которая сегодня сталкивается с большими вызовами. Китайская газета China Daily в статье, посвященной предстоящему визиту, писала, что Китай и Россия "достигли замечательных результатов" в сотрудничестве в таких областях, как автомобилестроение, электромеханика и сельское хозяйство, и переживают сильный импульс сотрудничества в новых областях. По мнению научного сотрудника Китайской академии общественных наук Китая Ли Юнхуэя, которое он озвучил в беседе с China Daily, предстоящее личное взаимодействие на высшем уровне между Пекином и Москвой "поможет укрепить всеобъемлющее стратегическое партнерство" между двумя государствами. Министр иностранных дел КНР Ван И в интервью РИА Новости ранее назвал три основные задачи сотрудничества России и Китая в меняющемся мире. Первая - создать прочную материальную почву двусторонних отношений, укреплять основы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях, раскрывать потенциал в сфере технологических инноваций и зеленого развития с целью культивировать дополнительные драйверы роста. В качестве второй цели он указал преумножение возможностей для "совместного процветания путем дальнейшего расширения открытости друг другу, обмена опытом и достижениями инноваций в интересах углубления межотраслевой интеграции". Третья задача - придать больше импульсов глобальному развитию, способствовать дальнейшему сопряжению сотрудничества в рамках ОПОП (инициативы "Один пояс - один путь") и ЕАЭС.

https://ria.ru/20250401/knr-2008698100.html

https://ria.ru/20250504/pobeda-2014871965.html

https://ria.ru/20250506/putin-2015322112.html

https://ria.ru/20250401/kitay-2008535341.html

https://ria.ru/20250506/putin-2015307767.html

китай

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, россия, москва, си цзиньпин, владимир путин, ван и (политик), евразийский экономический союз, 80-летие победы в великой отечественной войне