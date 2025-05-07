https://ria.ru/20250507/veteran-2015526283.html

Ветеран из Таджикистана назвал пересмотр итогов Великой Победы кощунством

Ветеран из Таджикистана назвал пересмотр итогов Великой Победы кощунством - РИА Новости, 07.05.2025

Ветеран из Таджикистана назвал пересмотр итогов Великой Победы кощунством

Искажение итогов Великой Отечественной войны - это издевательство над памятью погибших, рассказал 99-летний ветеран из Душанбе Бозор Нагзибеков в интервью РИА... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T13:24:00+03:00

2025-05-07T13:24:00+03:00

2025-05-07T13:24:00+03:00

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таджикистан

душанбе

80-летие победы в великой отечественной войне

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ДУШАНБЕ, 7 мая – РИА Новости. Искажение итогов Великой Отечественной войны - это издевательство над памятью погибших, рассказал 99-летний ветеран из Душанбе Бозор Нагзибеков в интервью РИА Новости. "Сейчас в мире, особенно в странах Европы, снова поднимают голову нацисты и фашисты, которые пытаются устроить ревизию итогов Великой Отечественной войны. Это преступление, надругательство над памятью погибших в этой войне, Бог их накажет за это кощунство", - считает ветеран. Он отметил, что Великая Отечественная война сплотила все народы Советского Союза, и подчеркнул, что задача ветеранов - говорить правду о войне для современной молодежи. Во время Великой Отечественной войны Нагзибеков охранял колонны и доставлял продовольствие, боеприпасы, а также вещевое имущество на фронт, прошел всю войну от Москвы до Берлина. На фронт Нагзибеков ушел весной 1944 года, до этого он работал секретарем Дарвазского райкома комсомол, что на востоке Таджикистана, и ему поручили сопровождать в Душанбе двух комсомольцев, призванных на фронт. По его рассказу, на трудной дороге, где еще стояли сильные холода, один из парней отморозил ногу и по приезду в Сталинабад (Душанбе) попал в госпиталь. Бозор, недолго думая, пошел на призывной пункт вместо него. Во время Великой Отечественной войны Нагзибеков охранял колонны и доставлял продовольствие, боеприпасы, а также вещевое имущество на фронт. Ветеран окончил войну в Берлине, а демобилизовался в 1947 году. В Таджикистане сейчас проживают 18 ветеранов Великой Отечественной войны, самому молодому из них 99 лет, самому старшему – 112.

https://ria.ru/20250427/dushanbe-2013719934.html

https://ria.ru/20250505/pobeda-2014970250.html

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берлин (город), таджикистан, душанбе, 80-летие победы в великой отечественной войне