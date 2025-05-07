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Президент Венесуэлы прибыл в Кремль на переговоры с Путиным - РИА Новости, 07.05.2025
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14:42 07.05.2025 (обновлено: 14:57 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/venesuela-2015548046.html
Президент Венесуэлы прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Президент Венесуэлы прибыл в Кремль на переговоры с Путиным - РИА Новости, 07.05.2025
Президент Венесуэлы прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в среду в Кремль на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T14:42:00+03:00
2025-05-07T14:57:00+03:00
в мире
николас мадуро
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в среду в Кремль на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.Как ранее сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, по итогам переговоров в Кремле планируется подписание межгосударственного договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.Мадуро прилетел в Москву 7 мая. После переговоров он останется в России для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с Мадуро в Россию прибыла представительная делегация, включая министров правительства и высокопоставленных военнослужащих.
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в мире, николас мадуро, россия, венесуэла, москва, владимир путин, юрий ушаков
В мире, Николас Мадуро, Россия, Венесуэла, Москва, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Президент Венесуэлы прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Президент Венесуэлы Мадуро прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. 7 мая 2025
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. 7 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. 7 мая 2025
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в среду в Кремль на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как ранее сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, по итогам переговоров в Кремле планируется подписание межгосударственного договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.
Мадуро прилетел в Москву 7 мая. После переговоров он останется в России для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с Мадуро в Россию прибыла представительная делегация, включая министров правительства и высокопоставленных военнослужащих.
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Кремль назвал договор о партнерстве с Венесуэлой важным документом
Вчера, 12:48
 
В миреНиколас МадуроРоссияВенесуэлаМоскваВладимир ПутинЮрий Ушаков
 
 
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