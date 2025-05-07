https://ria.ru/20250507/venesuela-2015548046.html

Президент Венесуэлы прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Президент Венесуэлы прибыл в Кремль на переговоры с Путиным - РИА Новости, 07.05.2025

Президент Венесуэлы прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в среду в Кремль на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T14:42:00+03:00

2025-05-07T14:42:00+03:00

2025-05-07T14:57:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в среду в Кремль на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.Как ранее сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, по итогам переговоров в Кремле планируется подписание межгосударственного договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.Мадуро прилетел в Москву 7 мая. После переговоров он останется в России для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с Мадуро в Россию прибыла представительная делегация, включая министров правительства и высокопоставленных военнослужащих.

https://ria.ru/20250507/kreml-2015515184.html

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в мире, николас мадуро, россия, венесуэла, москва, владимир путин, юрий ушаков