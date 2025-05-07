https://ria.ru/20250507/vdnkh-2015592253.html

На ВДНХ пройдет спецпоказ фестиваля "RT.Док: Время наших героев"

На ВДНХ пройдет спецпоказ фестиваля "RT.Док: Время наших героев" - РИА Новости, 07.05.2025

На ВДНХ пройдет спецпоказ фестиваля "RT.Док: Время наших героев"

Спецпоказ фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев", посвящённый 80-летию Победы, пройдёт 9 и 10 мая в Доме культуры ВДНХ, сообщает RT. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T16:23:00+03:00

2025-05-07T16:23:00+03:00

2025-05-07T16:24:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Спецпоказ фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев", посвящённый 80-летию Победы, пройдёт 9 и 10 мая в Доме культуры ВДНХ, сообщает RT. "Спецпоказ фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев", посвящённый 80-летию Победы, пройдёт 9 и 10 мая в Доме культуры ВДНХ. Зрители увидят ленты, созданные для защиты исторической правды о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, фильмы об участниках СВО. По словам организаторов, программа спецпоказа составлена таким образом, чтобы показать параллели между событиями прошлого и настоящего ", - пишет телеканал. Отмечается, что двухдневная программа включает в себя девять документальных лент. Киномарафон начнётся 9 мая в 14.00 с фильма "Позывной Царь" - о потомке русских императоров, который сейчас сражается на фронте. В День Победы зрители также смогут посмотреть картины "Вторая мировая. Ложь западных стран", "Будем жить!" и "Великая Отечественная. Повторение истории". "Мы должны помнить героев прошлого и чтить героев настоящего. Подвиги и героизм у нас в крови: они были тогда, они есть сейчас. Празднуя 80-летие Победы, надо помнить о наших парнях, которые прямо сейчас на передовой повторяют подвиги своих дедов, защищая нас с вами", - отметила генеральный продюсер фестиваля, руководитель документального вещания телеканала RT Екатерина Яковлева, чьи слова приводятся в сообщении. Уточняется, что в 18.00 в Зелёном театре ВДНХ состоится концертная программа, включающая выступления балета "Кострома" и группы "Куба", а также чтение фронтовых писем и стихов участников ВОВ и СВО. В субботу, 10 мая, с 14.00 будут показаны картины документалистов RT.Док: "Сёстры милосердия", "Боги войны", "Вековая доблесть. Ветераны", "Ленинград: 872 дня ада" и "Агитбригада". Запланированы также общественные проекты. В рамках акции "Покажи родным, за что воюем/воевали" активисты пригласят своих близких на просмотр документальных фильмов RT.Док. Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов и лидеров общественного мнения. Программа фестиваля связана общей идеей: "Это время героев. Это наше время". В центре каждого фильма - пронзительная история, в которой за каждым кадром стоит человеческая судьба. Это кино о защитниках Донбасса, героях на фронте и в тылу, о волонтёрах, врачах, военкорах, артистах и музыкантах. Наши кинозалы - это территория правды. Коллекция фестиваля насчитывает более 100 фильмов. Это ленты военкоров RT, Первого канала, ВГТРК, телеканалов "Звезда" и "СПАС", а также независимых авторов, в том числе зарубежных. На фестивале представлены ленты документалистов из Италии, Ирана, Ирака, Палестины, Сербии, Словакии, США, Франции и других стран.

https://ria.ru/20250425/elba-2013362986.html

https://ria.ru/20250430/potok-2014391835.html

https://ria.ru/20250503/rt--2014770981.html

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