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Ушаков оценил темп российско-американских переговоров
Ушаков оценил темп российско-американских переговоров - РИА Новости, 07.05.2025
Ушаков оценил темп российско-американских переговоров
Темп российско-американских переговоров по нормализации отношений не снизился, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T17:41:00+03:00
2025-05-07T17:41:00+03:00
2025-05-07T17:42:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Темп российско-американских переговоров по нормализации отношений не снизился, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Нет, нельзя", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о том, можно ли считать, что снизился темп российско-американских переговоров. В течение первых 100 дней своего второго срока американский президент Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в то время как российские и американские официальные лица встречались в Саудовской Аравии и Турции. Важной частью усилий по восстановлению дипломатических контактов являются и визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, а также главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Соединенные Штаты. Стороны активно работают над возобновлением нормальной работы своих посольств, а также обсуждают вопросы возобновления прямых рейсов между США и Россией.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, россия, сша, саудовская аравия, юрий ушаков, дональд трамп, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций
Цены на нефть, Россия, США, Саудовская Аравия, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, Владимир Путин, Российский фонд прямых инвестиций
Ушаков оценил темп российско-американских переговоров
Ушаков: темп переговоров России и США по нормализации отношений не снизился