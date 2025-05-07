https://ria.ru/20250507/ushakov-2015627943.html

Ушаков оценил темп российско-американских переговоров

Ушаков оценил темп российско-американских переговоров - РИА Новости, 07.05.2025

Ушаков оценил темп российско-американских переговоров

Темп российско-американских переговоров по нормализации отношений не снизился, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T17:41:00+03:00

2025-05-07T17:41:00+03:00

2025-05-07T17:42:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Темп российско-американских переговоров по нормализации отношений не снизился, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Нет, нельзя", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о том, можно ли считать, что снизился темп российско-американских переговоров. В течение первых 100 дней своего второго срока американский президент Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в то время как российские и американские официальные лица встречались в Саудовской Аравии и Турции. Важной частью усилий по восстановлению дипломатических контактов являются и визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, а также главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Соединенные Штаты. Стороны активно работают над возобновлением нормальной работы своих посольств, а также обсуждают вопросы возобновления прямых рейсов между США и Россией.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, россия, сша, саудовская аравия, юрий ушаков, дональд трамп, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций