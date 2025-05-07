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Ушаков оценил темп российско-американских переговоров - РИА Новости, 07.05.2025
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17:41 07.05.2025 (обновлено: 17:42 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/ushakov-2015627943.html
Ушаков оценил темп российско-американских переговоров
Ушаков оценил темп российско-американских переговоров - РИА Новости, 07.05.2025
Ушаков оценил темп российско-американских переговоров
Темп российско-американских переговоров по нормализации отношений не снизился, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 07.05.2025
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Темп российско-американских переговоров по нормализации отношений не снизился, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Нет, нельзя", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о том, можно ли считать, что снизился темп российско-американских переговоров. В течение первых 100 дней своего второго срока американский президент Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в то время как российские и американские официальные лица встречались в Саудовской Аравии и Турции. Важной частью усилий по восстановлению дипломатических контактов являются и визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, а также главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Соединенные Штаты. Стороны активно работают над возобновлением нормальной работы своих посольств, а также обсуждают вопросы возобновления прямых рейсов между США и Россией.
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Цены на нефть, Россия, США, Саудовская Аравия, Юрий Ушаков, Дональд Трамп, Владимир Путин, Российский фонд прямых инвестиций
Ушаков оценил темп российско-американских переговоров

Ушаков: темп переговоров России и США по нормализации отношений не снизился

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков . Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Темп российско-американских переговоров по нормализации отношений не снизился, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«
"Нет, нельзя", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о том, можно ли считать, что снизился темп российско-американских переговоров.
В течение первых 100 дней своего второго срока американский президент Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в то время как российские и американские официальные лица встречались в Саудовской Аравии и Турции. Важной частью усилий по восстановлению дипломатических контактов являются и визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, а также главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Соединенные Штаты.
Стороны активно работают над возобновлением нормальной работы своих посольств, а также обсуждают вопросы возобновления прямых рейсов между США и Россией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
На подпись Трампу: в США готовы "адские" санкции против России по Украине
5 мая, 08:00
 
Цены на нефтьРоссияСШАСаудовская АравияЮрий УшаковДональд ТрампВладимир ПутинРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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