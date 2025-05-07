https://ria.ru/20250507/ushakov-2015625177.html

Ушаков прокомментировал ситуацию в отношениях Индии и Пакистана

Ушаков прокомментировал ситуацию в отношениях Индии и Пакистана - РИА Новости, 07.05.2025

Ушаков прокомментировал ситуацию в отношениях Индии и Пакистана

Вопрос посреднических усилий РФ для нормализации отношений между Индией и Пакистаном пока конкретно не обсуждается, но Москва предпринимает усилия, чтобы... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T17:37:00+03:00

2025-05-07T17:37:00+03:00

2025-05-07T17:37:00+03:00

в мире

пакистан

индия

кашмир

юрий ушаков

операция синдур в пакистане

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Вопрос посреднических усилий РФ для нормализации отношений между Индией и Пакистаном пока конкретно не обсуждается, но Москва предпринимает усилия, чтобы избежать эскалации конфликта, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Пока конкретно не обсуждается. Но мы предпринимаем усилия, чтобы не было эскалации этого конфликта", - сказал Ушаков на соответствующий вопрос. В ночь на 7 мая минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В ведомстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.

https://ria.ru/20250506/pakistan-2015412650.html

пакистан

индия

кашмир

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, пакистан, индия, кашмир, юрий ушаков, операция синдур в пакистане