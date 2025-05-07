Ушаков прокомментировал ситуацию в отношениях Индии и Пакистана
Ушаков: Россия предпринимает усилия для нормализации отношений Индии и Пакистана
© AP Photo / M.D. MughalПалестинский военный в Музаффарабаде после индийского удара
© AP Photo / M.D. Mughal
Палестинский военный в Музаффарабаде после индийского удара. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Вопрос посреднических усилий РФ для нормализации отношений между Индией и Пакистаном пока конкретно не обсуждается, но Москва предпринимает усилия, чтобы избежать эскалации конфликта, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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"Пока конкретно не обсуждается. Но мы предпринимаем усилия, чтобы не было эскалации этого конфликта", - сказал Ушаков на соответствующий вопрос.
В ночь на 7 мая минобороны Индии начало операцию "Синдур", нанеся удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В ведомстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства о причастности пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.