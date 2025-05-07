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Договоренностей о новом контакте с Уиткоффом еще нет, заявил Ушаков
Договоренностей о новом контакте с Уиткоффом еще нет, заявил Ушаков - РИА Новости, 07.05.2025
Договоренностей о новом контакте с Уиткоффом еще нет, заявил Ушаков
Договоренности насчет нового контакта российской стороны со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом пока не было достигнуто, сообщил журналистам... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T17:36:00+03:00
2025-05-07T17:36:00+03:00
2025-05-07T17:58:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Договоренности насчет нового контакта российской стороны со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом пока не было достигнуто, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Пока договоренности насчет нового контакта с ним не было достигнуто", - сообщил Ушаков.
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сша, россия, юрий ушаков, стив уиткофф, в мире
США, Россия, Юрий Ушаков, Стив Уиткофф, В мире
Договоренностей о новом контакте с Уиткоффом еще нет, заявил Ушаков
Ушаков: договоренности о новом контакте России с Уиткоффом пока не достигнуты