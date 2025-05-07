https://ria.ru/20250507/urgant-2015420675.html

В ГД попросят результаты проверки деятельности Урганта как иноагента

В ГД попросят результаты проверки деятельности Урганта как иноагента - РИА Новости, 07.05.2025

В ГД попросят результаты проверки деятельности Урганта как иноагента

Депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая Россия - За правду") попросит министерство юстиции РФ результаты проверки деятельности телеведущего Ивана... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T01:50:00+03:00

2025-05-07T01:50:00+03:00

2025-05-07T01:50:00+03:00

россия

иван ургант

николай новичков

госдума рф

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Николай Новичков ("Справедливая Россия - За правду") попросит министерство юстиции РФ результаты проверки деятельности телеведущего Ивана Урганта на признаки иностранного влияния. Ранее в ответе на запрос Новичкова Минюст сообщил, что проверит, нет ли в деятельности телеведущего Ивана Урганта признаков иностранного агента. "Собственно, прошел всего месяц, для полноценной проверки времени маловато. Подождем еще какое-то время, после этого вновь обратимся к министерству юстиции по этому вопросу", - сказал он РИА Новости. Депутат Госдумы напомнил, что в начале апреля он получил ответ из министерства юстиции РФ о том, что ведомство проведет проверку в отношении Урганта на предмет соответствия его деятельности статусу иноагента. "Я считаю, что этот ответ крайне позитивный, проверка действительно необходима, но важно услышать результат, увидеть результат, мне важно, чем это закончится, поэтому я буду, конечно, министерству юстиции напоминать об этом", - добавил он. По мнению Новичкова, люди, подобные Урганту, должны определиться, с кем они: со своим народом, с Россией или против него. "Просто уже на протяжении трех с лишним лет умалчивать и ждать, что все закончится - это странно. Если господин Ургант не ведет никакой экономической деятельности на территории Российской Федерации, то возникает вопрос: за счет чего он живет? Может быть, у него есть другие источники, в других странах? Тогда возникает вопрос: под чьим влиянием он находится?" - отметил парламентарий. По его словам, Ургант является популярным человеком и лидером мнений, поэтому важно, чтобы телеведущий проявил свою позицию. Новичков также подчеркнул, что относится к Урганту и его творчеству с большой симпатией. "Но в ситуации, когда идет война, важно, чтобы все определились, чтобы все были с одной стороны баррикад. А не сидели и ждали, когда закончится СВО и будет все по-прежнему, что можно будет летать по миру, зарабатывать деньги здесь и там, а свою гражданскую позицию умалчивать. Вот этого бы не хотелось", - заключил депутат Госдумы.

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https://ria.ru/20250425/inoagent-2013478524.html

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россия, иван ургант, николай новичков , госдума рф