В Раде сделали неожиданный вывод из-за конфликта Индии и Пакистана
Дубинский: конфликт Индии и Пакистана усложнит доступ Украины к оружию
© AP Photo / M.D. MughalМесто ракетного удара со стороны Индии недалеко от Музаффарабада, Пакистан
© AP Photo / M.D. Mughal
Место ракетного удара со стороны Индии недалеко от Музаффарабада, Пакистан. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Попытка Пакистана, поставлявшего снаряды Украине, восполнить их запасы на фоне конфликта с Индией осложнит ситуацию на мировом рынке вооружений, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
"Попытка восполнить запасы - обострит дефицит, увеличит цены и сделает доступ Украины к оружию еще сложнее", — написал депутат.
По словам Дубинского, поставки Украине почти полностью истощили запасы Пакистана, поставив страну в уязвимое положение в случае полномасштабного конфликта с Индией.
Ранее индийское новостное агентство ANI со ссылкой на источники сообщало, что вооруженные силы Пакистана испытывают острую нехватку артиллерийских боеприпасов на фоне их продажи Украине, это ограничивает боевые возможности Пакистана всего до четырех дней.
Накануне вечером Минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме, где вооруженные люди открыли стрельбу по туристам, начало операцию "Синдур". В Нью-Дели уточнили, что военные нанесли удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана, под атаку попали девять целей, при этом среди них не было объектов армии соседней страны.
Глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что ВВС исламской республики сбили пять индийских истребителей при отражении удара. По информации телеканала Samaa TV, в связи со сложившейся ситуацией Исламабад закрыл воздушное пространство на 48 часов, а также провел ответную ракетную атаку по целям в Индии. В Нью-Дели, в свою очередь, сообщили о гибели минимум трех жителей после ответных действий пакистанских военных.