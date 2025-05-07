https://ria.ru/20250507/ukraina-2015475785.html
Глава ЕК призвала ускорить процесс присоединения Украины к Евросоюзу
Глава ЕК призвала ускорить процесс присоединения Украины к Евросоюзу - РИА Новости, 07.05.2025
Глава ЕК призвала ускорить процесс присоединения Украины к Евросоюзу
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен ускорить процесс присоединения Украины и открыть переговоры по существу с Киевом уже в... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T10:55:00+03:00
2025-05-07T10:55:00+03:00
2025-05-07T11:00:00+03:00
в мире
украина
киев
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820286558_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_db84bf75ca92e16212d46ef315dca629.jpg
БРЮССЕЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен ускорить процесс присоединения Украины и открыть переговоры по существу с Киевом уже в 2025 году. "Мы должны ускорить путь Украины к членству в нашем союзе. Это не только стремление Украины. Это может быть самой надежной гарантией безопасности... Мы усердно работаем с Украиной, чтобы открыть первый кластер переговоров о присоединении и открыть все кластеры в 2025 году. Присоединение Украины к нашему союзу является величайшей гарантией справедливого и прочного мира", - уверена глава ЕК.
https://ria.ru/20250507/ukraina-2015437259.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820286558_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_8a2b9ac7807bae61356e935be0ebbfe3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Глава ЕК призвала ускорить процесс присоединения Украины к Евросоюзу
Глава ЕК фон дер Ляйен призвала ускорить процесс присоединения Украины к ЕС