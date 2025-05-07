https://ria.ru/20250507/ukraina-2015475785.html

Глава ЕК призвала ускорить процесс присоединения Украины к Евросоюзу

Глава ЕК призвала ускорить процесс присоединения Украины к Евросоюзу - РИА Новости, 07.05.2025

Глава ЕК призвала ускорить процесс присоединения Украины к Евросоюзу

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен ускорить процесс присоединения Украины и открыть переговоры по существу с Киевом уже в... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T10:55:00+03:00

2025-05-07T10:55:00+03:00

2025-05-07T11:00:00+03:00

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен ускорить процесс присоединения Украины и открыть переговоры по существу с Киевом уже в 2025 году. "Мы должны ускорить путь Украины к членству в нашем союзе. Это не только стремление Украины. Это может быть самой надежной гарантией безопасности... Мы усердно работаем с Украиной, чтобы открыть первый кластер переговоров о присоединении и открыть все кластеры в 2025 году. Присоединение Украины к нашему союзу является величайшей гарантией справедливого и прочного мира", - уверена глава ЕК.

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Варвара Скокшина

в мире, украина, киев, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия