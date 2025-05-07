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Глава ЕК призвала ускорить процесс присоединения Украины к Евросоюзу - РИА Новости, 07.05.2025
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10:55 07.05.2025 (обновлено: 11:00 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/ukraina-2015475785.html
Глава ЕК призвала ускорить процесс присоединения Украины к Евросоюзу
Глава ЕК призвала ускорить процесс присоединения Украины к Евросоюзу - РИА Новости, 07.05.2025
Глава ЕК призвала ускорить процесс присоединения Украины к Евросоюзу
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен ускорить процесс присоединения Украины и открыть переговоры по существу с Киевом уже в... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T10:55:00+03:00
2025-05-07T11:00:00+03:00
в мире
украина
киев
урсула фон дер ляйен
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен ускорить процесс присоединения Украины и открыть переговоры по существу с Киевом уже в 2025 году. "Мы должны ускорить путь Украины к членству в нашем союзе. Это не только стремление Украины. Это может быть самой надежной гарантией безопасности... Мы усердно работаем с Украиной, чтобы открыть первый кластер переговоров о присоединении и открыть все кластеры в 2025 году. Присоединение Украины к нашему союзу является величайшей гарантией справедливого и прочного мира", - уверена глава ЕК.
https://ria.ru/20250507/ukraina-2015437259.html
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в мире, украина, киев, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Глава ЕК призвала ускорить процесс присоединения Украины к Евросоюзу

Глава ЕК фон дер Ляйен призвала ускорить процесс присоединения Украины к ЕС

© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен ускорить процесс присоединения Украины и открыть переговоры по существу с Киевом уже в 2025 году.
"Мы должны ускорить путь Украины к членству в нашем союзе. Это не только стремление Украины. Это может быть самой надежной гарантией безопасности... Мы усердно работаем с Украиной, чтобы открыть первый кластер переговоров о присоединении и открыть все кластеры в 2025 году. Присоединение Украины к нашему союзу является величайшей гарантией справедливого и прочного мира", - уверена глава ЕК.
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