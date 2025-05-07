https://ria.ru/20250507/ufa-2015468650.html

Из Уфы в Москву отменили семь рейсов

Из Уфы в Москву отменили семь рейсов - РИА Новости, 07.05.2025

Из Уфы в Москву отменили семь рейсов

Вылеты семи рейсов из Уфы в Москву отменены, они же аннулированы в обратном направлении, еще несколько самолетов других направлений задерживаются, следует из... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T10:40:00+03:00

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2025-05-07T10:40:00+03:00

москва

уфа

сочи

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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ПЕРМЬ, 7 мая - РИА Новости. Вылеты семи рейсов из Уфы в Москву отменены, они же аннулированы в обратном направлении, еще несколько самолетов других направлений задерживаются, следует из данных на онлайн-табло аэропорта. Согласно информации на онлайн-табло, вылеты семи рейсов из Уфы в Москву, запланированные на утреннее и дневное время, отменили. В обратном направлении они тоже аннулированы. Также задерживается отправка принятого на запасной аэродром самолета Ташкент (Узбекистан) — Нижний Новгород, двух до Москвы и рейсов до Сочи и Санкт-Петербурга. Отправка некоторых рейсов совмещается. Задерживается прибытие семи воздушных судов: из Москвы, Надыма, Санкт-Петербурга, Сочи, Братск — Нижневартовска и двух из Антальи (Турция). Ранее Росавиация сообщала, что авиакомпании предпринимают меры для стабилизации расписания после ночных ограничений в ряде российских аэропортов.

https://ria.ru/20250507/ogranicheniya-2015430549.html

https://ria.ru/20250507/ogranichenija-2015439640.html

москва

уфа

сочи

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москва, уфа, сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)