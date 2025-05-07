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Школьники Красноярска провели фестиваль в честь 80-летия Победы

Школьники Красноярска провели фестиваль в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 07.05.2025

Школьники Красноярска провели фестиваль в честь 80-летия Победы

Более 1,5 тысячи школьников из учебных заведений Красноярска приняли участие в военно-патриотическом фестивале "Красноярск. Летопись Победы. Память без срока... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T11:15:00+03:00

2025-05-07T11:15:00+03:00

2025-05-07T11:15:00+03:00

красноярск

красноярский край

великая отечественная война (1941-1945)

80-летие победы в великой отечественной войне

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КРАСНОЯРСК, 7 мая - РИА Новости. Более 1,5 тысячи школьников из учебных заведений Красноярска приняли участие в военно-патриотическом фестивале "Красноярск. Летопись Победы. Память без срока давности", сообщает пресс-служба мэрии. По ее данным, проект "Летопись Победы" начал свою историю в 2014 году. Ежегодно в фестивале принимают участие более 1500 учеников школ города с 8-го по 11-й классы. "В сценическом комплексе Татышев-парка лучшие школьники Красноярска представили уникальную театрализованную постановку, посвящённую бессмертному подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. Здесь завершился городской военно-патриотический фестиваль "Красноярск. Летопись Победы. Память без срока давности". Всего участниками большого патриотического проекта стали 1500 школьников со всех районов города", - говорится в сообщении. В год 80-летия Великой Победы открыл фестиваль сводный хор школьников, которые исполнили песню "Поклонимся великим тем годам", посвящённую победе советских войск в Сталинградской битве. Участникам торжественного мероприятия передали лампаду с частицей Вечного огня, привезенную с могилы Неизвестного солдата в Москве. На два часа сцена острова Татышев наполнилась юными артистами, кинохроникой, песнями и музыкой военных лет. Темой фестиваля этого года стало увековечивание памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. "Фестиваль "Летопись Победы" уникален тем, что перед финальной театральной постановкой с учениками проводится колоссальная историко-исследовательская работа. Много лет помогают проекту историки, военные, учёные. Всё это имеет важный образовательный эффект для ребят. Фестиваль способствует изучению и сохранению памяти о защитниках Родины, тех, кто отдал свои жизни в борьбе за её свободу и независимость в годы Великой Отечественной войны", - рассказала руководитель главного управления образования города Марина Аксенова. Отмечается, что впервые в истории фестиваля участниками финального события стали представители из других стран и городов-побратимов: Джалал-Абад Киргизии, Кокшетау республики Казахстан, Могилёв Белоруссии, Улан-Батор Монголии, а также город-герой Волгоград, Красногвардейский район Санкт-Петербурга (города-героя Ленинграда), а также город Краснодон ЛНР. Их творческие видеоролики, посвящённые подвигу советских воинов, были включены в театральную постановку. "Название фестиваля "Летопись Победы" в этом году дополнено словами "Память без срока давности". Это важные слова, мы обязаны не забывать подвиг нашего народа. Именно память о тех страницах истории, о героизме ветеранов и тружеников сегодня объединяет нас: участников и гостей фестиваля, бойцов СВО, поисковиков и постовцев. Спасибо всем школьникам, педагогам, организаторам, кто сегодня создавал "Летопись Победы" юбилейной даты – 80-летия Великой Победы", - сказал глава города Владислав Логинов. Финальным творческим номером стало массовое исполнение песни "День Победы".

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https://ria.ru/20241011/krasnoyarsk-1977591262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярск, красноярский край, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне