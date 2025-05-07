https://ria.ru/20250507/turtsija-2015618422.html
Эрдоган высказался о роли АЭС "Аккую" для Турции
Эрдоган высказался о роли АЭС "Аккую" для Турции - РИА Новости, 07.05.2025
Эрдоган высказался о роли АЭС "Аккую" для Турции
Турция вышла на новый уровень благодаря проекту АЭС "Аккую", заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T18:02:00+03:00
2025-05-07T18:02:00+03:00
2025-05-07T18:02:00+03:00
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АНКАРА, 7 мая - РИА Новости. Турция вышла на новый уровень благодаря проекту АЭС "Аккую", заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий министр энергетики Альпарслан Байрактар 2 марта сообщил, что Турция в настоящее время считает приоритетной целью запуск первого энергоблока строящейся корпорацией по атомной энергии "Росатом" АЭС "Аккую", несмотря на интерес руководства в Москве к строительству второй АЭС. 2 мая Эрдоган сказал, что строительство первого реактора АЭС "Аккую" завершится в ближайшее время, тестовая подача электричества со станции запланирована до конца года. "Наряду с открытием энергоресурсов в Черном море и Габаре мы изменили нашу судьбу: вывели нашу страну на новый уровень благодаря проекту АЭС "Аккую", - подчеркнул президент республики, выступая на церемонии открытия ряда объектов возобновляемых источников энергии. По словам Эрдогана, правительство Турции намерено увеличить мощность солнечной и ветряной энергетики до 120 тысяч мегаватт к 2035 году. "Мы стремимся сократить импорт, уменьшить расходы на электроэнергию и в конечном итоге сделать Турцию экспортером ресурсов и технологий. Обеспечение безопасности поставок энергии стало вопросом выживания практически для каждого государства. Мы не можем рассматривать эскалацию напряженности во многих частях мира отдельно от гонки в энергетической сфере", - добавил турецкий лидер. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в декабре 2024 года заявил, что главная цель на 2025 год - начало выработки электроэнергии на первом энергоблоке "Аккую". Тогда же Байрактар сообщил, что в течение этого года планируется загрузить топливо в реактор первого блока и начать тестовое производство энергии, строительные и монтажные работы на блоке завершены более чем на 90%. В настоящее время в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").
https://ria.ru/20250502/erdogan--2014683596.html
https://ria.ru/20250505/belorussiya-2015161402.html
https://ria.ru/20250505/aes-2015168303.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, турция, москва, черное море, реджеп тайип эрдоган, алексей лихачев, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Турция, Москва, Черное море, Реджеп Тайип Эрдоган, Алексей Лихачев, АЭС "Аккую", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Эрдоган высказался о роли АЭС "Аккую" для Турции
Эрдоган: Турция вышла на новый уровень благодаря проекту АЭС "Аккую"
АНКАРА, 7 мая - РИА Новости. Турция вышла на новый уровень благодаря проекту АЭС "Аккую", заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Турецкий министр энергетики Альпарслан Байрактар 2 марта сообщил, что Турция в настоящее время считает приоритетной целью запуск первого энергоблока строящейся корпорацией по атомной энергии "Росатом" АЭС "Аккую", несмотря на интерес руководства в Москве к строительству второй АЭС. 2 мая Эрдоган сказал, что строительство первого реактора АЭС "Аккую" завершится в ближайшее время, тестовая подача электричества со станции запланирована до конца года.
"Наряду с открытием энергоресурсов в Черном море и Габаре мы изменили нашу судьбу: вывели нашу страну на новый уровень благодаря проекту АЭС "Аккую", - подчеркнул президент республики, выступая на церемонии открытия ряда объектов возобновляемых источников энергии.
По словам Эрдогана, правительство Турции намерено увеличить мощность солнечной и ветряной энергетики до 120 тысяч мегаватт к 2035 году.
"Мы стремимся сократить импорт, уменьшить расходы на электроэнергию и в конечном итоге сделать Турцию экспортером ресурсов и технологий. Обеспечение безопасности поставок энергии стало вопросом выживания практически для каждого государства. Мы не можем рассматривать эскалацию напряженности во многих частях мира отдельно от гонки в энергетической сфере", - добавил турецкий лидер.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в декабре 2024 года заявил, что главная цель на 2025 год - начало выработки электроэнергии на первом энергоблоке "Аккую". Тогда же Байрактар сообщил, что в течение этого года планируется загрузить топливо в реактор первого блока и начать тестовое производство энергии, строительные и монтажные работы на блоке завершены более чем на 90%.
В настоящее время в Турции с участием России строится первая в стране АЭС "Аккую". Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй-владей-эксплуатируй").