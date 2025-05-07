https://ria.ru/20250507/tsena-2015662368.html

Средняя цена бензина в России за неделю выросла на четыре копейки

Средняя цена бензина в России за неделю выросла на четыре копейки - РИА Новости, 07.05.2025

Средняя цена бензина в России за неделю выросла на четыре копейки

Средняя розничная цена бензина в России с 28 апреля по 5 мая выросла на 0,07%, или на 4 копейки, до 59,7 рубля за литр, дизтоплива - также на 0,07%, или на 5... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T19:04:00+03:00

2025-05-07T19:04:00+03:00

2025-05-07T19:04:00+03:00

экономика

цены на нефть

россия

тюменская область

москва

федеральная служба государственной статистики (росстат)

евразийский экономический союз

аи-92

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Средняя розничная цена бензина в России с 28 апреля по 5 мая выросла на 0,07%, или на 4 копейки, до 59,7 рубля за литр, дизтоплива - также на 0,07%, или на 5 копеек, до 71,3 рубля за литр, свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Росстата. Неделей ранее средняя цена бензина в рознице выросла на 0,08%, или на 5 копеек, до 59,66 рубля за литр, дизтоплива - на 0,2%, или на 13 копеек, до 71,25 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за неделю Аи-92 подорожал на 0,05%, до 56,49 рубля за литр, Аи-95 - на 0,06%, до 61,72 рубля. При этом литр Аи-98 подешевел на 0,02% - до 84,03 рубля. Общая инфляция в стране с 29 апреля по 5 мая составила 0,03%. Рост цен на бензин за отчетный период был зафиксирован в 44 регионах страны, сильнее всего он подорожал в Республике Марий Эл (+0,7%). Снижение цен на бензин было зафиксировано в 3 субъектах, более всего в Тюменской области, кроме автономных округов (-0,2%). В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин практически не изменились. Правительство РФ продлило с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью) эмбарго сохраняется. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.

https://ria.ru/20250425/proizvodstvo-2013377663.html

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экономика, цены на нефть, россия, тюменская область, москва, федеральная служба государственной статистики (росстат), евразийский экономический союз, аи-92, аи-95, аи-98