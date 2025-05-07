https://ria.ru/20250507/tokaev-2015479425.html

Токаев призвал не искажать историческую правду о Великой Победе

Токаев призвал не искажать историческую правду о Великой Победе - РИА Новости, 07.05.2025

Токаев призвал не искажать историческую правду о Великой Победе

Недопустимо искажение исторической правды о войне и значении Великой Победы, заявил президент Казахстана - верховный главнокомандующий Касым-Жомарт Токаев на... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T11:07:00+03:00

2025-05-07T11:07:00+03:00

2025-05-07T11:07:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

казахстан

астана

касым-жомарт токаев

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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АСТАНА, 7 мая - РИА Новости. Недопустимо искажение исторической правды о войне и значении Великой Победы, заявил президент Казахстана - верховный главнокомандующий Касым-Жомарт Токаев на военном параде в Астане, посвящённом 80-летию Победы и Дню защитника Отечества. "Сегодня, когда в глобальную политику проникли бациллы агрессии и ненависти, крайне важно донести до всех граждан нашего государства всю правду о войне. Без истины невозможно познать цену мира. Недопустимо искажение исторической правды о войне и значении Великой Победы", - сказал Токаев. Он отметил, что в эпоху глобальной нестабильности ключевой задачей для Казахстана является защита национальных интересов. Президент подчеркнул, что внешняя политика республики направлена на обеспечение этой цели. "Казахи мирный и в то же время храбрый и решительный народ, который твердо следует принципу "Честь дороже жизни", - подчеркнул Токаев. Он сказал, что Казахстан с особым вниманием подошёл к 80-летию Победы, во всех регионах проводятся тысячи масштабных мероприятий, принято решение назвать около 500 улиц по всей стране именами воинов-казахстанцев. Президент добавил, что в республике пройдёт шествие "Поклонимся героям", посвящённое казахстанским фронтовикам, потомки участников самой кровопролитной в истории человечества войны пронесут по улицам их портреты. Военный парад в Астане объединил лучшие подразделения вооружённых сил Казахстана, роты почётного караула, представителей военных правоохранительных органов, других войск и воинских формирований. В торжественном шествии принимают участие 24 парадных расчета формирований - более 4 000 военнослужащих, свыше 200 единиц военной техники, более 60 самолётов и вертолётов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации. Парад стал центральным событием празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Казахстане, он проводится в Астане впервые с 2019 года. Военные парады по случаю Победы не проводились в Казахстане последние несколько лет из-за пандемии коронавируса и из-за экономии средств.

https://ria.ru/20250507/mid-2015460645.html

https://ria.ru/20250507/veteran-2015469326.html

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в мире, казахстан, астана, касым-жомарт токаев, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне